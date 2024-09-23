Съемки фильма «Куда приводят хороводы» завершились в Анапе

Съемки фильма с мистическими приключениями подростков завершились в Анапе. Заключительную сцену «Куда приводят хороводы» сняли в храме Серафима Саровского.

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Съемки длились несколько месяцев. Было задействовано более 20 локаций как в Анапе, так и в ее окрестностях, на реке Кубань, а также в Подмосковье. Ключевые сцены фильма снимались в анапском храме Святого Серафима Саровского, который выступает партнером проекта. Картина несет зрителю христианские и семейные ценности, дает жизненные ориентиры молодежи.

В сюжете фильма – праздник Ивана Купалы и история нравственной трансформации четырех современных подростков- хулиганов, которые оказались на перевоспитании в прошлом — в XIV веке. По словам московского режиссера Мальвины Третьяковой, в актерском составе много юных жителей города-курорта, и это были не просто съемки, а еще и кинопрактика.

Премьера фильма «Куда приводят хороводы» планируется на весну следующего года.

Ранее «Кубань Информ» писал, что жители Новороссийска стали первыми зрителями художественного фильма снятого в их городе. В «Бессмертном полку» снимались местные историки, поисковики, артисты театра.