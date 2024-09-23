В прокат выходит фильм о матросе из Бурятии, спасшем 348 cocлyживцeв

На большие экраны 26 сентября выходит фильм «9 секунд», посвященный подвигу Героя России Алдара Цыденжапова, передает портал «Ариг Ус». Матрос из Бурятии 14 лет назад отдал свою жизнь, чтобы спасти 348 сослуживцев.

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Продюсер картины Юрий Обухов рассказал, что сценарий для нее писали три года. Команда собирала воспоминания друзей, товарищей и одноклассников об Алдаре.

Я очень горд, рад и счастлив, что мне удалось снять картину про бурятского парня, который совершил то, что, наверное, честно, не каждый из вас мог бы, включая и меня, совершить. Но он делал это, не задумываясь абсолютно потому, что у него было девять секунд, — объяснил Обухов.

Трагедия произошла на эсминце «Быстрый» утром 24 сентября 2010 года. Экипаж собирался в поход из Фокино на Камчатку, и все были уже на борту. В машинном отделении начался пожар из-за замыкания электропроводки в момент прорыва топливного трубопровода. 19-летний Алдар бросился перекрывать утечку, находясь один в огне около девяти секунд. Юноша из машинного отсека выбрался сам, его госпитализировали, но из-за сильных ожогов Цыденжапов умер. Благодаря его героизму на эсминце не произошло взрыва.

Ранее летчик российского Су-35 Алексей Ведящев голосом спас сослуживца в рамках выполнения боевых задач спецоперации. Военнослужащий предупредил ведомого, что его преследует ракета, подсказал маневры, благодаря которым самолету удалось увернуться.