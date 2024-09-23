Третий фестиваль авторского кино «Каро.Арт» объявил свою программу. «ИнтерМедиа» напоминает, что киносмотр пройдет с 15 по 20 октября 2024 года в Москве, в киноцентре «Октябрь».

© Кадр из трейлера фильма "Анора"

Как уже сообщалось ранее, фестиваль откроется 15 октября показом анимационных работ Юрия Норштейна «Ёжик в тумане» и «Сказка сказок», а торжественно завершится специальной программой от музыкального проекта Дельфин: 20 октября зрители впервые увидят на большом экране в формате нон-стоп избранные клипы музыканта, а после показа обсудят их с ним самими.

В основной программе запланированы зрительские премьеры фильмов, представленных на главных мировых кинофестивальных площадках в 2024 году. 16 октября в Большом зале киноцентра «Октябрь» состоится московская зрительская премьера нашумевшего фильма Шона Бэйкера «Анора», 17 октября пройдет российская премьера номинированного на «Золотую пальмовую ветвь» в Каннах и отмеченного призом за лучшую режиссуру фильма португальского режиссера и сценариста Мигела Гомеша «Гранд-тур» и премьера фильма Джона Краули «Время жить», впервые показанного на кинофестивале в Торонто. 19 октября зрители впервые увидят на большом экране документальный фильм «Самый одинокий кит» режиссера Джошуа Земана, спродюсированный Леонардо ДиКаприо.

19 октября в программе «Арт» пройдет премьера документального фильма «Филонов» режиссера Никиты Снегова – о художнике-авангардисте Павле Филонове, современнике Малевича, Кандинского и Татлина. В программе «Театр» состоятся специальный показ спектакля «Вакханки» Юрия Муравицкого (17 октября), премьера документального фильма «Сильва. Путь к премьере» Театра Ермоловой (18 октября), премьера видеоверсии спектакля Анны Щеклеиной «Явь» (19 октября), показ кинодиптиха «Интегральное Исчисление» режиссера и художественного руководителя «Электротеатра Станиславский» Бориса Юхананова (19 октября) и программа короткометражных фильмов от МХТ им. Чехова и онлайн-кинотеатра Wink (20 октября).

В специальной фестивальной программе «Текст»16 октября театральный режиссер и актер Андрей Гордин и актеры «Мастерской Брусникина» представят премьеру перформанса, посвященного событиям, разворачивавшимся вокруг сценария к фильму Геннадия Шпаликова «Долгая счастливая жизнь».

Совместно с Венгерским культурным центром и Итальянским институтом культуры в Москве в рамках программы «Текст» будут показаны фильм «Пятая печать»Золтана Фабри (1976) и ретроспектива Пьера Паоло Пазолини – «Евангелие от Матфея» (1964), «Птицы большие и малые» (1966) и «Мама Рома» (1962).

Еще один ретроспективный показ – фильм Милоша Формана «Амадей». Картину со зрителями 19 октября посмотрит и обсудит постоянный эксперт проекта «Каро.Арт» философ Евгений Цуркан.