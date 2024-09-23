Когда выйдет мультсериал «Чебурашка»

Киностудия "Союзмультфильм" и студия Yellow, Black and White работают над анимационным проектом "Чебурашка". Вторую часть планируют выпустить в следующем году, сообщила генеральный продюсер "Союзмультфильма" Юлия Осетинская в ходе осеннего партнерского саммита киностудии.

© Кадр из фильма "Чебурашка"

"Союзмультфильм" и Yellow, Black and White выпустят в 2025 году новый 3D-мультсериал про Чебурашку, Крокодила Гену и их друзей. В 2020 году мы выпустили новогоднюю короткометражку о Гене и Чебурашке под названием "Секрет праздника", которая получила высокую зрительскую оценку, и мы поняли, что сериалу точно быть, - рассказала спикер. - Новый проект будет таким же теплым, камерным и уютным по духу, как и классические мультфильмы: сохраняя эту атмосферу мы расскажем зрителям новые истории о знаменитых героях".

По словам Осетинской, сюжет мультсериала не будет пересекаться с одноименным полнометражным игровым фильмом. В новом проекте Гена и Чебурашка будут вновь встречать новых друзей, творить добрые дела и сталкиваться с проделками Шапокляк, которую им опять предстоит перевоспитать. Всего на данный момент планируется выпустить более 50 эпизодов мультсериала.