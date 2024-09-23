Фильм «Лошадь» победил на Московском Курдском Кинофестивале

IV Московский Курдский кинофестиваль, который прошел в Москве с 18 по 22 сентября, объявил победителей. В номинации "Лучший художественный фильм" победила картина "Лошадь" режиссера Маде Омед. Об этом сообщили в пресс-службе фестиваля.

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"В столичном кинотеатре "Синема парк мосфильм" состоялось закрытие Московского Курдского Кинофестиваля, который прошел уже в четвертый раз. В номинации "Лучший художественный фильм" победила картина "Лошадь", "Лучшим документальным фильмом" жюри признали "Дочери солнца", "Лучшим художественным короткометражным фильмом" стала лента "Тривет", "Лучшим документальным короткометражным фильмом" - "Плотник", - говорится в сообщении.

На церемонии закрытия присутствовали режиссеры фильмов, члены жюри и представители российской киноиндустрии: режиссер Ангелина Никонова, актриса Лянка Грыу, продюсер Максим Добромыслов, продюсер Елена Гликман, режиссер Томас Сидерис, режиссер Иван Болотников, режиссер Навзад Шехани, актриса Ругеш Киричи, режиссеры Озкан Кучук и др.

В этом году фестиваль делал акцент на межкультурном диалоге в целом и сотрудничестве с Россией. Продолжая традиции предыдущих лет, в рамках культурного обмена, фестиваль вновь объединил кинематографистов и любителей кино со всего мира, чтобы показать настоящие шедевры курдского кинематографа.

В пресс-службе фестиваля отметили, что в конкурсной программе были картины из 12 стран: Ирака, Турции, Ирана, Франции, Сирии, Канады, Нидерландов.

Награды забрали фильмы "Яблоко" (режиссер Мехмет Акарук) и "Сура" (режиссер Афинах Молаи). Кроме того, награды получили фильмы "Тривет" (Абдуррахим Карабулут, Махну Селайир), "Плотник" (режиссер Халил Сехрагард), "Дочь солнца" (режиссер Ребер Доски) и другие.

В жюри конкурса полного метра вошли продюсер Максим Добромыслов, актриса Лянка Грыу, режиссер и сценарист Ангелина Никонова. Документальный конкурс будут судить российский режиссер Иван Болотников, режиссеры Мизгин Арсалан (Великобритания) и Томас Сидерис (Греция).