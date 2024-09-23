Театр на Садовой представит 10-серийный научно-популярный сериал

Петербургский Театр на Садовой ("Приют комедианта") готовит необычную премьеру - мини-сериал "Славянский бестиарий". Рискнули освоить новый формат - научно-популярный сериал.

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"Мы взяли настоящие русские сказки, добавили к ним артистов Театра на Садовой, замешали с нескучными лекциями кандидата исторических наук и щедро приправили киноэффектами. Зрителей ждут 10 увлекательных историй о знакомых с детства персонажах. Мы слышали о них в сказках, боялись их, любили или ненавидели. Но мало кто задумывался, кто их придумал и почему в некоторые из них мы до сих верим!" - говорится в релизе пресс-службы театра.

Заведующий отделом этнографии русского народа Российского этнографического музея, кандидат исторических наук Дмитрий Баранов будет отвечать за теоретическую часть - рассказывать подлинные истории сказочных персонажей, а также поделится уникальными событиями, которые случались с ним в многочисленных этнографических экспедициях. Лекционную часть "разбавят" лирическо-драматические отступления, в которых мы увидим героев тех самых славянских сказок и преданий - тут будут заняты актеры.

К команде проекта присоединились артисты Театра на Садовой: Илья Дель (спектакли "Идиот", "Преступление и наказание", "Собачье сердце"), Андрей Вергелис ("Смерть Тарелкина"), Игорь Ключников ("Игра любви и случая"), Татьяна Ишматова ("Идиот", "Воскресение"), Владимир Карпов ("Киса"), Екатерина Решетникова ("Серотонин") и другие.

Серии будут выходить каждый понедельник и четверг, начиная с 28 октября, в официальном сообществе театра ВКонтакте.

Кстати

Бестиарий (от лат. bestia "зверь") - средневековый сборник зоологических статей (с иллюстрациями), в которых подробно описывались различные животные в прозе и стихах, главным образом с аллегорическими и нравоучительными целями. Один из первых источников бестиариев - греческий трактат "Физиолог".

Творческая команда проекта:

Режиссер — Дмитрий Юшков;

Художник — Родион Пашин;

Сценарий — Надежда Некрасова, кандидат исторических наук Дмитрий Баранов;

Оператор-постановщик — Владислав Кияткин.

Прямая речь

Виктор Минков, директор - художественный руководитель Театра на Садовой:

— Что делать драматическому театру, когда годовые продажи составляют 97,8%, а средняя цена билета - одна из самых высоких в городе? Когда в репертуаре все виды драмы и комедии, балетные спектакли, спектакль для детей и даже а капелла мюзикл? Чем еще удивить зрителей, а самое главное - самих себя? Какие новые вершины взять? Начинать разрабатывать спин-оффы, которые мы сможем показать зрителям по всей России! Именно эту цель мы преследовали, когда придумывали проект "Славянский бестиарий".

Идея продолжения развития театра в видеоформате пришла к нам благодаря плодотворному сотрудничеству с компанией VK. Весь прошлый год мы выпускали клипы и ролики к спектаклям, делали видеотрансляции и поняли, что благодаря проекту можем вместить больше зрителей, чем позволяет нам наш скромный по размеру зал. Поэтому, когда компания объявила грантовый конкурс, мы очень серьезно подошли к разработке проекта. Привлекли к работе лауреата многочисленных международных киноконкурсов Дмитрия Юшкова, изучили тренды и поняли, что надо взять курс на изучение нашего культурного кода. Так родилась идея рассказать о мифологии славян, дошедшей до нас благодаря сказкам, которые мы читали в детстве. Тем более что 2024 год - год 225-летия Александра Сергеевича Пушкина - великого русского поэта, не просто увлекавшегося персонажами славянских преданий, но и увековечившего многих из них в своих произведениях.