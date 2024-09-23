В Дагестане снимают фильм о боях с террористами в 1999 году

Chegery Company объявила о начале съемок военной драмы "99-й" о событиях сентября 1999 года. Режиссером картины выступил Леонид Пляскин.

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Фильм расскажет о героическом подвиге небольшого отряда милиции и ОМОНа, который своими силами в маленьком селе Новолакское почти сутки сдерживал масштабные нападения международных террористических бандформирований, которые вторглись на территорию Дагестана 25 лет назад.

В ролях: Сергей Марин, Ирина Пегова, Павел Чинарев, Сергей Яценюк, Вадим Цаллати и другие.

Премьера планируется в конце 2025 года.