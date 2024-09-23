Когда в России выйдет фильм «Мария» с Анджелиной Джоли

Кинокомпания «Парадиз» назвала дату выхода фильма «Мария» в России. Ленту с Анджелиной Джоли можно будет посмотреть в кинотеатрах России с привычным русским дубляжом уже 28 ноября, в этот же день лента доберётся до кинотеатров США.

© globallookpress

«Мария» расскажет историю известной оперной певицы Марии Каллас, а события развернутся в 1970-х годах в Париже, на закате её карьеры. Женщину мучают галлюцинации, а дворецкий периодически двигает рояль из комнаты в комнату и рекомендует хозяйке дома обратиться к специалисту.

Картину впервые показали на Венецианском кинофестивале, где лента получила положительные отзывы критиков. Снял фильм чилийский режиссёр Пабло Ларраин, известный по другим биографическим картинам о знаменитых женщинах XX века: «Джеки» и «Спенсер».