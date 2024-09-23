Рецензия на музыкальный сериал «Комбинация»

В online-кинотеатре Wink стартовали показы 8-серийного фильма о первой чисто девичьей советской поп-группе. Пока вышли всего три эпизода. Но разговоров о них уже больше, чем про премьеры о "Короле и Шуте" или о "Ласковом мае". Да и о стартовавших съемках байопиков о других кумирах 90-х - группах "Руки вверх!" и "Иванушки International".

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Те, кто посмотрел первые эпизоды, чаще всего спорят о том, для кого это кино?! То ли этот фильм фанатский и ностальгический, как было в случае с "Королем и Шутом" да и "Ласковым маем", где и бюджет небольшой, и кинозвезд, экономя, не звали (исключение - Евгений Ткачук, в роли Шута).

Но зато в этих сериалах много подробностей репетиций, шоу и творческой кухни. В отличие от "Комбинация", где есть и концерты, и мода тех лет, но про атмосферу в группе, которая помогла девушкам сплотиться, сказано скупо. А ведь они редкая поп-команда, где не лили грязь друг на друга в 90-е.

"Главным героем сериала сделали не солисток, а продюсера группы Александра Шишинина. Этакого Остапа Бендера из 90-х. Его играет Никита Кологривый".

И даже теперь их дружба никуда не делась: на презентации в сентябре организаторы пригласили Алену Апину и Татьяну Иванову на сцену, а остальных - басистку Ольгу Ахунову, барабанщицу Юлию Козюлькову и клавишницу Светлану Костыко -забыли. И те ушли сами праздновать в ближайший ресторан. А Апина и Иванова, увидев, что подруг рядом нет, потом весь вечер им названивали...

Кстати, актрисы, снимавшиеся в сериале, очень похожи на своих героинь. А Анастасия Уколова, сыгравшая в сериале Алену Апину, училась в музыкальной школе, пела в джазовом ансамбле... Но хорошо, что продюсеры не поддались соблазну: все песни звучат в оригинальных версиях, так они звучали у "Комбинации" в 80-90-е.

В фильме их много и потому у некоторых зрителей даже возникало ощущение, что у режиссера Никиты Власова получилось большое попурри хитов "Комбинации". Вполне в трендах фильмов-концертов, снятых про Kiss, Metallica, Bon Jovi или Depeche Mode, где главное - спетые со сцены песни, а в "перебивках" - эпизоды путешествий и приключений, общения с фанатами...

А в "Комбинации" хиты тоже звучат часто: Russian Girls, "Два кусочека колбаски", "Московская прописка", American Boy, "Бухгалтер". Фанаты ждут и "Маму-Russia" и "Сегодня мне 16 лет"...

Но это все-таки многосерийный художественный фильм. И именно поэтому, наверно, его создатели не стали замыкаться на исторической достоверности, а, наоборот, добавили для интриги и динамики сюжета то, чего, по сути, не было. Например, соперничества и скрытого противостояния солисток.

Без конфликта, когда у всех все хорошо, не бывает художественного кино? Солистка - Татьяна Иванова предстает в фильме сущей бестией - взбалмошной, гораздой даже подраться или хлесткими словечками козырнуть, а то и с бандитами искренне задружиться. А другая - Алена Апина показана лирической героиней, мечтающей выбраться из неблагополучного района Саратова, завести семью, детей. Что-то из этого и правда, но до истин и психологических подоплек событий ради динамики и интриги докапываться не стали. Не учли даже то, что Апина не то чтобы мечтала о консерватории - она даже успела в ней поучиться. Но ушла оттуда как раз ради гастролей с "Комбинацией".

"Обиделась ли я? - Переспросила журналистов после премьеры Иванова. - Нет, это ведь художественное, а не документальное кино. Хотя в нем много правды..."

Вдобавок - тоже ради интриги и зрелищности - главным героем сериала сделали не солисток (как хотели вначале), а продюсера группы Александра Шишинина. Его и играет рекордно востребованный сегодня Никита Кологривый.

Ведь Шишинин, как говорят в кинобизнесе, "вкусный персонаж". Прежде он работал старшим оперуполномоченным в отделе борьбы с хищениями социалистической собственности (ОБХСС), но в конце 80-х решил собрать первую в СССР чисто девичью поп-группу и разбогатеть.

С Таней Ивановой Шишинин познакомился на улице: понравился ее темперамент и голос, в котором были одновременно и задор, и шик, отвага одинокой, неприкаянной юности. Вот и пригласил в группу, несмотря на отсутствие опыта и музыкального образования (которые зато были у Алены Апиной)...

Он был эдаким немного авантюристом, очень энергичным, обаятельным. Умеющим находить деньги и проекты, эдаким новым Остапом Бендером.

А смотреть фильмы про таких людей всегда интересно и интригует. И это была точная находка, прекратившая изначально документальный замысел в художественное кино!

Мне повезло, мы были знакомы с Александром Шишининым, я тогда работал ведущим эфира на "Радио России", в вечернем канале "Четыре Четверти". Рейтинги зашкаливали, он приходил с солистками-"комбинашками" на интервью или просто в гости.

После эфира Шишинин заботливо отправлял своих артисток по домам на такси (хотя был строг, запрещал пить, курить и гулять по ночам), а затем оставался в "предбаннике" студии потрепаться. А уже году в 1992-м он снова приехал к нам в студию, был весел. И когда микрофон выключили, то сообщил, что составил список своих врагов, да и раздумывает, не написать ли книгу? Ну, а год спустя Александр Шишинин погиб "при невыясненных обстоятельствах".

Говорили, что его взорвали в том самом автомобиле BMW, которым он хвалился в звездной тусовке. Но кто его убил и за что - до сих пор не объявлено.

И сериал пока больше напоминает яркую и ностальгическую легенду про 80-90-е. Но если в его следующих эпизодах появятся и расследование убийства Шишинина, и истории о том, как неохотно принимали ярких провинциалов продюсеры-москвичи, за исключением Сергея Лисовского и Барри Алибасова, и мечты музыкантов, несостоявшиеся из-за корысти чиновников, то он станет уже не просто эффектным шоу, а превратится в художественное кино, которое будут смотреть даже те, кто никогда не слышал группу "Комбинация"...

Тем интереснее ждать продолжения.