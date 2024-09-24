Что известно о продолжении мультфильма «Зверополис»

«Зверополис 2»: дата выхода, сюжет. Что известно о продолжении мультфильма Disney?
В 2016 году состоялась мировая премьера «Зверополиса» — мультфильма, который рассказывает о приключениях в одноименном городе крольчихи Джуди, решившей стать полицейским, и лиса-мошенника Ника.
Несмотря на огромную популярность и сборы свыше миллиарда долларов в мировом прокате, продолжения картины пришлось ждать более восьми лет. «Лента.ру» рассказывает, что известно о второй части мультфильма, а также вспоминает сюжет первой.
Главное о «Зверополисе 2»
- Оригинальное название: Zootopia 2
- Год выхода: 2025
- Жанры: комедия, семейный, приключения, детектив, боевик
- Режиссер: Джаред Буш
- Студия: Walt Disney Animation Studios
- Сценарист: Джаред Буш
- Продюсер: Иветт Мерино Флорес
- Актеры дубляжа: Джейсон Бейтман, Форчун Феймстер, Джиннифер Гудвин, Ке Хюи Куан
Дата выхода
Несмотря на большой успех первой части, вселенная «Зверополиса» практически не развивалась: с 2016 года в прокат вышел только шестисерийный мультсериал-антология «Зверополис+» — в нем были как известные по полному метру, так и новые герои.
О том, что мультфильм получит полноценное продолжение, стало известно в феврале 2024 года. Об этом в ходе собрания инвесторов Боб Айгер.
26 ноября 2025 года выйдет в мировой прокат «Зверополис 2»
Сюжет
Сюжет «Зверополиса»
Первая часть мультфильма знакомит зрителей со Зверополисом — современным мегаполисом, где в мире друг с другом живут самые разные животные: от маленьких мышей до гигантских слонов. Чтобы им было удобно и комфортно, город разделен на районы, которые полностью копируют естественную среду обитания их жителей. Например, там есть Тундратаун, в котором круглый год лежит снег и обитают северные олени, белые медведи, волки и другие любители холода. А еще есть Площадь Сахары — созданный по прототипу Лас-Вегаса душный район пустыни, который предназначен для любителей ночных развлечений.
Считается, что в Зверополисе каждый может исполнить свои мечты. Это доказывает радостная и целеустремленная крольчиха Джуди Хоппс, которая всегда мечтала стать полицейским
Среди представителей своего вида она первая выбирает эту профессию. Однако вскоре крольчиха понимает, что реальность отличается от ее ожиданий: к ней отказываются относиться всерьез из-за ее размера и милой внешности.
Чтобы проявить себя, Джуди берется раскрыть запутанное дело и начинает работать с лисом Ником Уайлдом — мошенником, который становится незаменим в расследовании. Вместе героям предстоит справится со многими трудностями, которые превратят их из вынужденных партнеров в лучших друзей.
Сюжет «Зверополиса 2»
Вторая часть расскажет о событиях, которые происходят практически сразу после финала первой. Главными героями снова будут лис Ник Уайлд и крольчиха Джуди Хоппс, они становятся официальными партнерами по работе.
Героям вместе предстоит раскрыть самое загадочное в их карьере дело — для этого им придется отправиться в новый город под названием Зверовилль
После завершения первой части многие зрители задумались, могут ли отношения между главными героями перерасти из дружеских в романтические. Некоторых также интересовало, появятся ли у них дети. Однако создатели мультфильма пока ушли от ответа.
«Нам придется ответить на вопрос, на что похожи отношения Ника и Джуди. И кто-то будет разочарован. Это будет либо романтикой, и те, кто просто хочет, чтобы они были друзьями, скажут: "Зачем вы сделали из этого романтику?" Или герои останутся друзьями — и те, кто сводит [их], сойдут с ума», — Рич Мур.
В мультфильме появятся новые локации: зрители увидят Болотный рынок, где живут млекопитающие — бобры, моржи и гиппопотамы.
Производство
Кадры из мультфильма представили на выставке D23 Expo в августе 2024 года. Там же показали логотип продолжения и концепт-арт с его персонажами. Официального трейлера пока нет.
К работе над второй частью вернется Джаред Буш — соавтор и один из постановщиков первой картины. Сейчас он занял пост режиссера и сценариста. А за музыку будет отвечать Рамина Джавади, которая сочиняла композиции для «Звездных войн» и «Игры престолов».
По словам продюсера «Зверополиса» Брэда Симонсена, продолжение будет таким же хорошим, как и оригинал, или еще лучше
Мы все очень взволнованы этим. И это мир, частью которого я был в первом фильме — честно говоря, это было одним из самых удивительных впечатлений в моей жизни. И я знаю, что следующий фильм поднимет это на новый уровень и будет, как вы знаете, так же хорош или даже лучше первого. Так что мы очень рады этому проекту», — отметил он.
Актеры и роли
К своим ролям вернутся Джиннифер Гудвин и Джейсон Бейтман — они озвучат Джуди и Ника, как и в первом «Зверополисе». По словам Гудвин, ее героиня научится быть циничнее, чем раньше.
Также известно, что в мультфильме появятся капитан Буйволсон, мафиози Мистер Биг, ленивец Блиц и диспетчер полиции Когтяузер. Однако пока неизвестно, чьими голосами они будут говорить.
Появятся и новые персонажи:
- бобриха Нибблс, которую озвучивает стендап-комик Форчун Феймстер;
- змей Гэри, который заговорит голосом лауреата «Оскара» за лучшую мужскую роль второго плана в фильме «Все везде и сразу» Ке Хюи Куан. Рептилии появятся во вселенной «Зверополиса» впервые — в первой части их не было. Скорее всего, они живут в отдельном районе города, который зрителю раньше не показывали.
Интересные факты
- «Зверополис» собрал в мировом прокате более 1,023 миллиарда долларов (по курсу на 11 сентября 2024 года почти 93,5 миллиарда рублей).
- Рейтинг первой части мультфильма на «Кинопоиске» 8,3 из 10, а на IMDb — 8 из 10.
- «Зверополис» получил несколько наград, в том числе «Оскар» и «Золотой глобус» в номинации «Лучший анимационный фильм».
- Снять продолжение истории решили после того, как новые проекты студии «Странный мир» и «Райя и последний дракон» не оправдали ожидаемых кассовых сборов. Поэтому, вместо того чтобы придумывать новые миры, Disney приступил к работе над новыми частями главных франшиз, которые доказали свою популярность. Сейчас в разработке находятся вторая часть мультфильма «Моана» и третья — «Холодного сердца».
- «Зверополис+» дополняет события первого фильма. Шесть серий стримингового сериала длятся по 9-10 минут и рассказывают о жизни родителей Джуди, главы мафии Мистера Бига и его дочери Фру-Фру, ленивца Блица и других героев — как знакомых, так и нет. Джуди и Ник в эпизодах тоже появляются, но как второстепенные персонажи, а не главные. Возможно, после выхода второго мультфильма зрителям покажут новые серии, которые дополнят сюжет продолжения.
- Disney выпустит сразу несколько новых мультфильмов примерно в одно и то же время, но в разные годы, приурочив их ко Дню Благодарения, который отмечают в США в четвертый четверг ноября. Например, «Моана 2» выйдет 27 ноября 2024 года, «Зверополис 2» — 26 ноября 2025 года, а «Холодное сердце 3» — 25 ноября 2026 года.