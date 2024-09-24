Что известно о продолжении мультфильма «Зверополис»

В 2016 году состоялась мировая премьера «Зверополиса» — мультфильма, который рассказывает о приключениях в одноименном городе крольчихи Джуди, решившей стать полицейским, и лиса-мошенника Ника.

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Несмотря на огромную популярность и сборы свыше миллиарда долларов в мировом прокате, продолжения картины пришлось ждать более восьми лет. «Лента.ру» рассказывает, что известно о второй части мультфильма, а также вспоминает сюжет первой.

Главное о «Зверополисе 2»

Оригинальное название: Zootopia 2

Год выхода: 2025

Жанры: комедия, семейный, приключения, детектив, боевик

Режиссер: Джаред Буш

Студия: Walt Disney Animation Studios

Сценарист: Джаред Буш

Продюсер: Иветт Мерино Флорес

Актеры дубляжа: Джейсон Бейтман, Форчун Феймстер, Джиннифер Гудвин, Ке Хюи Куан

Дата выхода

Несмотря на большой успех первой части, вселенная «Зверополиса» практически не развивалась: с 2016 года в прокат вышел только шестисерийный мультсериал-антология «Зверополис+» — в нем были как известные по полному метру, так и новые герои.

О том, что мультфильм получит полноценное продолжение, стало известно в феврале 2024 года. Об этом в ходе собрания инвесторов Боб Айгер.

26 ноября 2025 года выйдет в мировой прокат «Зверополис 2»

Сюжет

Сюжет «Зверополиса»

Первая часть мультфильма знакомит зрителей со Зверополисом — современным мегаполисом, где в мире друг с другом живут самые разные животные: от маленьких мышей до гигантских слонов. Чтобы им было удобно и комфортно, город разделен на районы, которые полностью копируют естественную среду обитания их жителей. Например, там есть Тундратаун, в котором круглый год лежит снег и обитают северные олени, белые медведи, волки и другие любители холода. А еще есть Площадь Сахары — созданный по прототипу Лас-Вегаса душный район пустыни, который предназначен для любителей ночных развлечений.

Считается, что в Зверополисе каждый может исполнить свои мечты. Это доказывает радостная и целеустремленная крольчиха Джуди Хоппс, которая всегда мечтала стать полицейским

Среди представителей своего вида она первая выбирает эту профессию. Однако вскоре крольчиха понимает, что реальность отличается от ее ожиданий: к ней отказываются относиться всерьез из-за ее размера и милой внешности.

Чтобы проявить себя, Джуди берется раскрыть запутанное дело и начинает работать с лисом Ником Уайлдом — мошенником, который становится незаменим в расследовании. Вместе героям предстоит справится со многими трудностями, которые превратят их из вынужденных партнеров в лучших друзей.

Сюжет «Зверополиса 2»

Вторая часть расскажет о событиях, которые происходят практически сразу после финала первой. Главными героями снова будут лис Ник Уайлд и крольчиха Джуди Хоппс, они становятся официальными партнерами по работе.

Героям вместе предстоит раскрыть самое загадочное в их карьере дело — для этого им придется отправиться в новый город под названием Зверовилль

После завершения первой части многие зрители задумались, могут ли отношения между главными героями перерасти из дружеских в романтические. Некоторых также интересовало, появятся ли у них дети. Однако создатели мультфильма пока ушли от ответа.

«Нам придется ответить на вопрос, на что похожи отношения Ника и Джуди. И кто-то будет разочарован. Это будет либо романтикой, и те, кто просто хочет, чтобы они были друзьями, скажут: "Зачем вы сделали из этого романтику?" Или герои останутся друзьями — и те, кто сводит [их], сойдут с ума», — Рич Мур.

В мультфильме появятся новые локации: зрители увидят Болотный рынок, где живут млекопитающие — бобры, моржи и гиппопотамы.

Производство

Кадры из мультфильма представили на выставке D23 Expo в августе 2024 года. Там же показали логотип продолжения и концепт-арт с его персонажами. Официального трейлера пока нет.

К работе над второй частью вернется Джаред Буш — соавтор и один из постановщиков первой картины. Сейчас он занял пост режиссера и сценариста. А за музыку будет отвечать Рамина Джавади, которая сочиняла композиции для «Звездных войн» и «Игры престолов».

По словам продюсера «Зверополиса» Брэда Симонсена, продолжение будет таким же хорошим, как и оригинал, или еще лучше

Мы все очень взволнованы этим. И это мир, частью которого я был в первом фильме — честно говоря, это было одним из самых удивительных впечатлений в моей жизни. И я знаю, что следующий фильм поднимет это на новый уровень и будет, как вы знаете, так же хорош или даже лучше первого. Так что мы очень рады этому проекту», — отметил он.

Актеры и роли

К своим ролям вернутся Джиннифер Гудвин и Джейсон Бейтман — они озвучат Джуди и Ника, как и в первом «Зверополисе». По словам Гудвин, ее героиня научится быть циничнее, чем раньше.

Также известно, что в мультфильме появятся капитан Буйволсон, мафиози Мистер Биг, ленивец Блиц и диспетчер полиции Когтяузер. Однако пока неизвестно, чьими голосами они будут говорить.

Появятся и новые персонажи:

бобриха Нибблс, которую озвучивает стендап-комик Форчун Феймстер;

змей Гэри, который заговорит голосом лауреата «Оскара» за лучшую мужскую роль второго плана в фильме «Все везде и сразу» Ке Хюи Куан. Рептилии появятся во вселенной «Зверополиса» впервые — в первой части их не было. Скорее всего, они живут в отдельном районе города, который зрителю раньше не показывали.

Интересные факты