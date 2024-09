Премьерный эпизод «Пингвина» набрал 5,3 млн просмотров

По информации издания Variety, премьерный эпизод сериала «Пингвин» собрал 5,3 млн просмотров с момента выхода. Это очень неплохой показатель — шоу показало один из самых лучших результатов в 2024 году на сервисе HBO Max. Впереди в этом году только премьера четвёртого сезона «Настоящего детектива», которая собрала 5,7 млн просмотров.

© Чемпионат.com

«Пингвин» — спин-оффа «Бэтмена» Мэтта Ривза. Шоу рассказывает о становлении преступной империи Освальда Кобблпота в Готэме, пока Тёмный рыцарь находится в неведении относительно происходящего. События шоу напрямую связаны с «Бэтменом 2» и другими проектами франшизы.