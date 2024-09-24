Фильмы с рейтингом 18+ попали в список рекомендованных школьникам

В предварительный перечень фильмов, которые рекомендованы к просмотру российским школьникам, попали ленты с рейтингом 18+.

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В понедельник, 23 сентября, Общественной палате РФ был презентован список фильмов, "рекомендованных Минпросвещения для семейного просмотра".

Предварительный перечень был подготовлен центром "Философия образования" при Московском педагогическом госуниверситете и включает в себя 191 фильм. Большинство лент были сняты еще в СССР, современных картин в нем только 10.

Ученикам 5-6-х классов эксперты порекомендовали 20 фильмов, среди них "Тимур и его команда" (1940 год), "Приключения Буратино" (1975 год), а также "Неуловимые мстители" (1966 год). Для учащихся 7-9-х классов отобрали 139 лет, среди которых есть и современные, такие как "Легенда №17" (2013 год) и "Подольские курсанты" (2020 год). Старшеклассникам предложили 30 фильмов, среди которых "Война и мир" (1965 год), "Иди и смотри" (1985 год) и "Русский бунт" (1999 год).

Однако представители Минкульта отметили, что многие из предложенных фильмов школьникам показывать нельзя, так как они имеют рейтинг 18+, передает "Ъ"..