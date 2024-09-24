В Самаре завершился XVII Международный кинофестиваль «Соль земли», собравший представителей киноиндустрии из Армении, Белоруссии, Кыргызстана, Сербии и других стран. Медиасеть TV BRICS выступила международным информационным партнером мероприятия.

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Церемония награждения победителей состоялась 19 сентября в Центре российской кинематографии «Художественный». Лауреатам вручили призы и дипломы за лучшие фильмы в каждой из пяти номинаций, а также награду за лучшую операторскую работу и Гран-при фестиваля.

В рамках мероприятия прошел литературный конкурс для школьников и студентов «Мое отечество — Россия». Участники писали эссе на темы, связанные с представленными на фестивале фильмами, и получили памятные призы. Также были отмечены лучшие работы начинающих художников, которые приняли участие в конкурсе «Нарисуй кино».

С 16 по 20 сентября зрители смогли познакомиться с работами кинематографистов из стран БРИКС+. Среди фильмов, показанных на фестивале, – «Тромбонисты» (Аргентина), «Между мирами – жизнь и творчество Елены Антиповой» (Бразилия), «История "Надежды"» (ОАЭ), «В свою очередь, только книга» (Индия) и «Точка» (Иран).

Кроме того, посетители кинофестиваля 17 сентября имели возможность посмотреть документальный фильм объединенной редакции TV BRICS «Достоевский межконтинентальный» (2021 год). Работа посвящена творчеству русского писателя и мыслителя Федора Достоевского, она демонстрирует актуальность фигуры классика. В картине рассматриваются национальные особенности интерпретации его философии в Индии, Бразилии, ЮАР, Китае и России.

Как отметил режиссер фильма Иван Захаренко, цель заключалась в том, чтобы показать важную роль России в контексте общемирового культурного значения на примере творческого и философского наследия Федора Достоевского.

«Проект «Достоевский межконтинентальный» – результат сотрудничества с партнерами международной сети TV BRICS из ЮАР, Китая, Бразилии, Индии и России. Для нас важно, что зрители из разных уголков мира знакомятся с творчеством великого русского писателя через призму не только российской, но и мировой культуры, в частности, стран БРИКС», – отметил Захаренко.

Режиссер также провел мастер-класс, на котором рассказал об опыте медиасети по созданию этого проекта.

«Для меня было большим удовольствием провести мастер-класс, посвященный продакшну в документальном кинематографе. Мы обсудили, как создать интернациональный проект и донести его до широкой аудитории стран БРИКС. «Достоевский межконтинентальный» – первый документальный фильм, снятый в пяти странах группы, визитная карточка объединенной редакции TV BRICS в области международного продакшна. Я надеюсь, что наша работа станет хорошим примером для будущих проектов такого рода», – добавил он.

Международный кинофестиваль «Соль земли» проходит с 2008 года. Он направлен на сохранение духовного и исторического наследия России, а также на укрепление международного диалога культур. Организатором мероприятия является Самарский областной общественный фонд «Поволжский историко-культурный фонд».