Фильм с Леоном Кемстачем начали снимать в Костроме

В Костроме начались съемки фильма «Не искусственный интеллект», узнал KOSTROMA.TODAY.

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Как сообщает «Кострома фильм», режиссером проекта выступил известный актер Алексей Чадов. Его знают по сериалу «Любовь в большом городе» (12+) и «Вий 3D» (12+).

Главную роль сыграет молодой актер Леон Кемстач, который обрел популярность после сериала «Слово пацана» (18+). Юноше всего 16 лет, он до сих пор учится в школе, однако школьницы считают его одним из главных секс-символов.

Правда, известный актер, видимо, не приедет в Кострому. Дело в том, что съемки проходят сегодня на мосту через реку Кострома. Однако Леон публикует в своих соцсетях кадры из школы в Дубае, где он проходит обучение.

По сюжету, главный герой Женя приходит на экскурсию в научно-исследовательский центр. Однако он случайно попадает в испытательный образец новой модели робота «Апостол», у которого есть собственный разум. Получив случайного пилота, машина берет управление на себя и принимает решение сбежать из лаборатории. Теперь, чтобы вернуться домой, Жене придется найти с искусственным интеллектом общий язык.