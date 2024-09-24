Опубликован фрагмент хоррора «Тихое место: Азраэль» с Самарой Уивинг

Global Film представила фрагмент хоррора "Тихое место: Азраэль" (на самом деле - просто Azrael, франшиза "Тихое место" ни при чём; 18+), режиссером которого выступил И.Л. Кац.

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По сюжету в мире, где царит гробовое молчание, община язычников преследует и похищает молодую женщину, чтобы принести ее в жертву древнему злу. Азраэль чудом освобождается, клянётся отомстить и положить конец культу, для которого нет ничего святого.

В ролях: Самара Уивинг, Виктория Кармен Сонн, Нэйтан Стюарт-Джарретт, Винсент Виллестранд, Себастьян Булл Сарнинг, Реа Лест, Ээро Милонофф, Питер Кристофферсен, Люси Жан Мартин, Катариина Унт.

Премьера в российском прокате состоится 3 октября.

Трейлер - здесь.