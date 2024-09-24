Вышли локализованные трейлер и постер фэнтези «Творение богов»

"НМГ Кинопрокат" представила трейлер и постер фильма "Творение богов". Режиссером картины выступил Уэршань.

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"Творение богов" - первая часть одноименной трилогии (в Китае известна под названием "Фэншэнь"). Фильм снят по классическому китайскому роману XVI века "Посвящение богов".

По сюжету с начала времён миром смертных правила династия Шан. Все местные князья в знак подчинения посылали ко двору своих сыновей. Во время подавления мятежа в одной из провинций младший принц Инь Шоу случайно пробуждает заточённого демона-лису, которая вселяется в тело покончившей с собой дочери мятежного князя.

Она потворствует его низменным желаниям. Император и его старший сын погибают, Инь Шоу становится правителем и этим навлекает на мир смертных Великое проклятье. Чтобы не допустить хаоса, боги горы Куньлунь решают отправить людям артефакт невероятной силы - Список бессмертных, отнести который вызывается Цзян Цзыя в сопровождении Нэчжи и Эрлана.

В ролях: Юй Ши, Крис Филлипс, Хуан Бо, Люк Чэнь, Нарана Эрдынеева, Ли Сюэцзянь, Ся Юй и другие.

В российский прокат фильм выйдет 3 октября.