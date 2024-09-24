Стартовали съемки фильма «Артек. Большое путешествие: 1812»

Издание «Бюллетень кинопрокатчика» сообщило о старте съёмочного процесса фильма «Артек. Большое путешествие: 1812». Лента выступит продолжением картины 2022 года с Михаилом Галустяном в главной роли.

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Приехав на юбилейную смену Артека, Митя проявляет эгоизм, скверный характер и крайнее неуважение к окружающим. Волшебным образом в компании нелепого и забавного сотрудника лагеря Птичкина он переносится в 1925 год, где герои решают задачу – как им вернуться домой и что они для этого необходимо сделать.

Фото со съёмок

Режиссёрами проекта выступают Армен Ананикян и Карен Захаров. В актёрском составе картины задействованы Михаил Галустян, Виталий Гогунский, Аля Майер, Ольга Красько, Дмитрий Миллер, Илья Носков и другие.

Кинотеатральный релиз проекта запланирован на июнь 2025 года.