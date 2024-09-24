В честь 30-летия «Друзей» выйдет новое шоу в декорациях сериала

Первый эпизод культового ситкома "Друзья" вышел в эфир 22 сентября 1994 года и шоу сразу полюбилось зрителям.

© кадр из сериала «Друзья»

Стриминговый сервис Max (ранее - HBO) решил "состричь немного купонов" с негаснущей беззаветной любви фанатов и анонсировал запуск шоу по сериалу, передает Variety.

Запланированы съемки четырех серий под названием "Верные друзья" (Fast Friends). Для проекта построены 18 комнат на двух этажах, и все они повторяют локации сериала - квартиры героев, кофейни Central Perk и так далее.

Участникам предстоит решать головоломки и отвечать на каверзные вопросы, победители будут считаться "истинными фанатами "Друзей". Планируется, что производство начнется в октябре, а дата эфира пока неизвестна.

В 2021 году вышел полуторачасовой выпуск "Друзья: Воссоединение", чрезвычайно тепло принятый поклонниками.