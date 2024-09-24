Сериал «Чем мы заняты в тени», 6-й сезон: дата выхода и сюжет

Осенью 2024 года в эфир выйдет шестой сезон сериала «Чем мы заняты в тени». Шоу начиналось как спин-офф комедийного фильма 2014 года «Реальные упыри», однако давно номинировали на премию «Эмми», в том числе как «Лучший комедийный сериал». «Лента.ру» напоминает, о чем это шоу, раскрывает детали сюжета нового сезона и дату его выхода.

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«Чем мы заняты в тени», 6-й сезон: главное

Оригинальное название: What We Do in the Shadows

Возрастное ограничение: 18+

Жанр: мокьюментари, комедия, фэнтези

Создатель: Джемейн Клемент

Дата выхода шестого сезона: 2024 год

Длительность одной серии: 30 минут

Количество серий: 11

Канал: FX

Когда вышла первая серия: 2019 год

Рейтинг «Кинопоиска»: 8.1

Рейтинг IMDb: 8.6

Основа: фильм Джемейна Клемента и Тайки Вайтити «Реальные упыри»

В главных ролях: Кайван Новак, Мэтт Берри, Натасия Деметриу, Харви Гильен и Майк О’Брайэн

Дата выхода

Летом 2022 года сериал «Чем мы заняты в тени» продлили сразу на два сезона. Пятая глава вампирской саги вышла в эфир в июле 2023-го — точная дата выхода всех серий следующего сезона стала известна за месяц до этого.

Премьера шестого сезона сериала «Чем мы заняты в тени» состоится 21 октября 2024 года

FX покажет первые три эпизода шоу в 10 вечера по восточному времени (6 утра 22 октября по Москве). После этого новые серии будут выходить на телеканале каждую неделю. В шестом сезоне, в отличие от всех предыдущих, будет не 10, а 11 серий. Хронометраж эпизодов при этом останется неизменным и составит полчаса.

Через день после телепремьеры новые серии можно будет посмотреть в онлайн-кинотеатре Hulu (обратите внимание, что сервис официально недоступен для российских зрителей).

О чем сериал «Чем мы заняты в тени»

Сериал «Чем мы заняты в тени» рассказывает о группе вампиров, проживающих в особняке на Статен-Айленде, — это один из районов Нью-Йорка, наименее населенная и самая территориально удаленная его часть. Расположен на острове Статен (Staten Island с английского так и переводится — остров Статен).

Вампирский Князь поручил кровопийцам Нандору (Кайван Новак), Ласло (Мэтт Берри) и Надье (Натасия Деметриу) особое задание — герои должны подчинить себе ближайшие земли и превратить весь Статен-Айленд в вампирскую обитель.

Правда, о своей важной миссии вампиры-соседи вспоминают крайне редко — вместо этого они пытаются выжить в современной Америке и решают множество разнообразных проблем. За пять сезонов команда кровопийц успела столкнуться с другими вампирами, сразиться со всевозможными видами нечисти и даже открыть собственный ночной клуб. А вот с завоеванием Статен-Айленда дела идут крайне плохо — захватить удалось всего полторы улицы.

Помогает троице кровопийц фамильяр Нандора по имени Гильермо (Харви Гильен), который мечтает однажды стать вампиром. А еще в сериале «Чем мы заняты в тени» есть настоящий энергетический вампир по имени Колин Робинсон (Марк Прокш) — он питается не кровью, а чужими эмоциями.

Сюжет шестого сезона

Создатели не раскрывают детали сюжета продолжения. Точно известно только одно — шестой сезон поставит точку в судьбе главных героев.

Сериал «Чем мы заняты в тени» закончится на шестом сезоне. Это значит, что история вампиров из Нью-Йорка подойдет к своему логическому завершению

В шестом сезоне Нандор, Ласло и Надья вновь США, и попытаются это исправить.

Пока вампирская троица будет пытаться подчинить себе Америку, фамильяр Нандора займется своими делами. По словам шоураннера Полма Симса, главная цель сериала — ответить на вопрос «Что будет с Гильермо?»

Что случилось с Гильермо в предыдущих сезонах Главная мотивация Гильермо на протяжении всего сериала -- стать вампиром. Именно поэтому он служит Нандору и часто переспрашивает хозяина, когда же тот обратит его. В четвертой части сериала фамильяр Нандора уговаривает своего приятеля сделать его вампиром. Соответственно, в пятом сезоне новоиспеченный кровопийца привыкает к своей новой роли. В итоге вампирский быт приходится добряку не по душе, и к концу сезона он снова становится человеком.

Недолгая вампирская жизнь заставила мужчину переосмыслить свое существование. Герой понял, что больше не хочет беспрекословно подчиняться Нандору в надежде на обращение. В новом сезоне он сконцентрируется на себе, отдалится от вампирского мира и даже выйдет на обычную офисную работу.

Производство

Первые новости о продолжении сериала «Чем мы заняты в тени» появились летом 2022 года. Тогда в руководстве телеканала FX заявили, что в нью-йоркских вампирах «осталось еще много жизни».

При этом в декабре 2023-го FX объявил, что шестой сезон шоу станет последним. В сети предположили, что на решение о закрытии сериала повлияли упавшие рейтинги — в среднем каждую серию пятого сезона, по сравнению с четвертым, смотрело на 100 тысяч человек меньше.

Над продолжением шоу работает команда в прежнем составе. В числе исполнительных продюсеров — бессменные Тайка Вайтити и Джемейн Клемент («Реальные упыри»), а также Гаррет Баш («Рипли») и Эли Буш («Отель "Гранд Будапешт"»).

Работу над шестым сезоном «Чем мы заняты в тени» продолжил шоураннер Пол Симс

Съемки шестого сезона завершились в мае 2024 года — к счастью, забастовки Гильдии сценаристов и актеров США не затормозили производство.

Актерский состав

Основной костяк героев в шестом сезоне останется неизменным — сериал продолжит историю вампиров-соседей из Нью-Йорка.

В шестом сезоне сериала «Чем мы заняты в тени» к главным героям присоединится новый вампир

Абсолютно нового персонажа — кровопийцу по имени Джерри — сыграет комик Майкл Патрик О’Брайэн, звезда американского скетч-шоу «Субботним вечером в прямом эфире» (Saturday Night Live).

По сюжету, в 1976 году герой О’Брайэна впал в спячку и попросил разбудить его через двадцать лет. Соседи-вампиры вспомнили о просьбе друга сильно позже — из-за этого Джерри провел во сне почти на тридцать дольше, чем рассчитывал.

Какие актеры сыграют в шестом сезоне сериала «Чем мы заняты в тени»