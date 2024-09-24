В "Служебном романе" нашли киноляп с маникюром Верочки

Новый киноляп обнаружили в лирической комедии Эльдара Рязанова 1977 года "Служебный роман".

Людмила Прокофьевна Калугина, становясь на путь преображения из Мымры в элегантную женщину, спрашивает совета у своей секретарши Верочки.

Разговор коллеги начинают в кабинете начальницы, и у подчиненной на ногтях заметен красный лак. От инвентаризации кабинета женщины "спасаются" в актовом зале и во время этой сцены у Верочки маникюр совершенно естественного цвета. Соответствующие скриншоты приводит РБК.

В этой же локации зрители ранее обнаружили непорядок в одежде Калугиной. Во время сумбура с участием скульптуры лошади и Новосельцева пиджак главы статистического учреждения то распахнут, то застегнут на все пуговицы.