Джаред Харрис не хочет быть преемником отца в сериале о Гарри Поттере

Звезда сериалов «Чернобыль» и «Безумцы» Джаред Харрис поразмышлял о готовящемся сериале по «Гарри Поттеру» и рассказал, что не хочет быть преемником своего отца, Ричарда Харриса в роли директора Хогвартса. Более того, он вообще не видит смысла в создании сериала.

© кадр из сериала

«Нет, спасибо», — ответил Джаред Харрис, когда его спросили, не хотел бы он сыграть Дамблдора на малом экране.

В то же время он считает, что сериал не очень-то и нужен этой франшизе.

«Я хочу сказать, зачем это делать? Не понимаю. Фильмы были фантастическими — оставьте их в покое», — сказал Харрис.

При этом он признал, что в кинопоттериане осталось «много сюжетных линий», которые именно сериал сможет раскрыть лучше.

Ричард Харрис играл Альбуса Дамблдора в первых двух фильмах о Гарри Поттере и скончался в 2002 году, еще до выхода в прокат «Тайной комнаты». В последующих частях роль великого волшебника исполнил Майкл Гэмбон.

В отличие от Джареда Харриса, в волшебный мир магии не против вернуться Гари Олдман, сыгравший в полнометражных фильмах крестного отца Поттера, Сириуса Блэка. По его мнению, через несколько лет он будет в том возрасте, когда можно сыграть Дамблдора, и он не прочь это сделать.

Сейчас в сериал объявлен кастинг. Съемки должны начаться в 2025 году с прицелом на выход в 2026-м. Но если производство затянется, премьера может быть перенесена и на более поздние годы.