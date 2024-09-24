Начались съемки сериала по мотивам фильма «Москва слезам не верит»

Издание «Бюллетень кинопрокатчика» сообщило о том, что начались съёмки сериала по мотивам культового фильма «Москва слезам не верит». Производство ведётся совместными силами «НМГ Студии», кинокомпании «Водород» при поддержке Института развития интернета (АНО «ИРИ»).

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Режиссёрами восьмисерийного проекта выступят Ольга Долматовская и Жора Крыжовников, который также выступает шоураннером и одним из сценаристов шоу. Сериал расскажет про трёх подруг и их жизнь через 20 лет после первой встречи.

Первые фото со съёмок шоу

Актёрский состав пока не раскрывают. Премьера сериала состоится в онлайн-кинотеатре Wink, а после этого – в эфире СТС.