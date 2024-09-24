Новое африканское кино покажут на фестивале в Москве

Второй фестиваль африканской культуры «Африка. Вместе в будущее» пройдет с 16 по 20 октября в Москве. В рамках фестиваля зрители смогут познакомиться с современной культурой и кинематографом стран Африки.

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Основной фокус в этом году будет направлен на современный африканский кинематограф. Зрителей ждет обширная кинопрограмма, состоящая из самых ярких фильмов африканского континента: от участников международных фестивалей и номинантов на «Оскар» до независимых картин, поднимающих глубокие социальные темы и рассматривающих их под неожиданными углами. В рамках фестиваля зрители смогут принять участие в Q&A с режиссерами после показов.

Помимо кинопоказов, на фестивале в этом году пройдет обширная деловая программа, которая будет включать серию круглых столов и паблик-токов, мастер-классов и панельных дискуссий с участием кинематографистов, продюсеров, инвесторов и культурных деятелей России и Африки. Они смогут обменяться опытом, установить деловые контакты и обсудить новые форматы взаимодействия, способствующие развитию киноиндустрии на африканском континенте и за его пределами.