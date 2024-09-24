«Союзмультфильм» заявил об исключительной лицензии на «Ежика в тумане»

"Союзмультфильм" является обладателем исключительной лицензии на фильм "Ежик в тумане", созданный на киностудии "Союзмультфильм" в 1975 году, киностудия вправе использовать персонажа для изготовления товаров без ограничений, сообщили ТАСС в пресс-службе киностудии.
"Согласно условиям лицензионного договора, студия вправе использовать персонажа фильма для изготовления товаров без ограничений с правом сублицензирования. "Союзмультфильм" является обладателем исключительной лицензии на фильм "Ежик в тумане", созданный на киностудии "Союзмультфильм" в 1975 году", - отметили в киностудии после обвинений режиссера Юрия Норштейна.
Ранее режиссер "Ежика в тумане" обвинил Центробанк в использовании без разрешения персонажа мультфильма в памятных монетах.
Выплаты авторского вознаграждения осуществляются Госфильмофондом России, отметили в киностудии.
"Союзмультфильм" с 2017 года консолидировал права и привел в порядок правовое поле. В то же время, студия ведет большую работу по сохранению наследия и организует множество выставок, лекций, показов, которые рассказывают современному поколению о классике анимации. Так, например, в октябре совместно с кинотеатром КАРО мы проведем повторный прокат фильмов "Ежик в тумане" и "Сказка сказок". Для поддержки ветеранов студией также создан благотворительный фонд поддержки анимации", - добавили в киностудии.