«Союзмультфильм» заявил об исключительной лицензии на «Ежика в тумане»

"Союзмультфильм" является обладателем исключительной лицензии на фильм "Ежик в тумане", созданный на киностудии "Союзмультфильм" в 1975 году, киностудия вправе использовать персонажа для изготовления товаров без ограничений, сообщили ТАСС в пресс-службе киностудии.

© кадр из мультфильма «Ежик в тумане»

"Согласно условиям лицензионного договора, студия вправе использовать персонажа фильма для изготовления товаров без ограничений с правом сублицензирования. "Союзмультфильм" является обладателем исключительной лицензии на фильм "Ежик в тумане", созданный на киностудии "Союзмультфильм" в 1975 году", - отметили в киностудии после обвинений режиссера Юрия Норштейна.

Ранее режиссер "Ежика в тумане" обвинил Центробанк в использовании без разрешения персонажа мультфильма в памятных монетах.

Выплаты авторского вознаграждения осуществляются Госфильмофондом России, отметили в киностудии.