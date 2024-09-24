В ДФО рассмотрят меры поддержки местного кино

Президент России Владимир Путин поручил рассмотреть вопрос о поддержке распространения успешного кино и анимации, произведенных в Дальневосточном федеральном округе, говорится в перечне поручений главы государства, опубликованном на сайте Кремля.

"Правительству Российской Федерации <…> рассмотреть вопрос о мерах государственной поддержки распространения кинопродукции и анимационной продукции, произведенных в Дальневосточном федеральном округе и имеющих успех в кинопрокате и на кинофестивалях", - говорится в документе.