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Путин поручил подумать о мерах поддержки произведенного в ДФО кино

Президент России Владимир Путин поручил рассмотреть вопрос о поддержке распространения успешного кино и анимации, произведенных в Дальневосточном федеральном округе, говорится в перечне поручений главы государства, опубликованном на сайте Кремля.

В ДФО рассмотрят меры поддержки местного кино
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"Правительству Российской Федерации <…> рассмотреть вопрос о мерах государственной поддержки распространения кинопродукции и анимационной продукции, произведенных в Дальневосточном федеральном округе и имеющих успех в кинопрокате и на кинофестивалях", - говорится в документе.