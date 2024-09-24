Вышел трейлер фильма «Огниво» по мотивам сказки Ханса Андерсена

Кинокомпания «Централ партнершип» представила дебютный трейлер «Огнива» — полнометражного фильма по мотивам сказки Ханса Кристиана Андерсена. Премьера картины состоится 24 октября во всех кинотеатрах страны.

© Чемпионат.com

Видео доступно на YouTube-канале Central Partnership. Права на видео принадлежат «Централ партнершип».

«Огниво» расскажет историю о весёлом парнишке Ване, который однажды находит старинную зажигалку, из которой неожиданно появляется царевна Даша и просит юношу о помощи — спасти её от злого Лиходея. Герой отправляется в опасное путешествие с целью развеять чары злодея.

Режиссёром фильма выступил Александр Войтинский («По щучьему велению»), а роли в картине сыграли Роман Евдокимов, Антонина Бойко, Виталий Хаев, Ирина Старшенбаум, Ян Цапник и другие актёры. Картину снимали в Новгородской области, а также в Карелии и Санкт-Петербурге.

Постер «Огнива»