Семь киноляпов «Осеннего марафона» Данелии, которые трудно заметить
45 лет назад на Венецианском кинофестивале показали картину Георгия Данелии «Осенний марафон». Грустная философская комедия о человеке, который разрывается между женой и любовницей, с Олегом Басилашвили в главной роли быстро стала одной из любимых лент советских зрителей. Однако создатели картины допустили несколько киноляпов. Подробности — в материале NEWS.ru.
Кто был прототипом главного героя «Осеннего марафона»
Картина основана на реальных событиях. Александр Володин описал в сценарии личную жизненную ситуацию и назвал текст «Горестная жизнь плута». Долгое время он лежал на «Мосфильме» невостребованным. Никто из режиссеров не брался за экранизацию незатейливой истории о метаниях немолодого интеллигента между женой и любовницей.
В итоге за работу взялся Георгий Данелия. Позже режиссер признался, что в тот момент у него происходили похожие события:
«Подробностей личной жизни я не рассказываю. Не скрываю, что три раза был женат и что я отчасти тоже Бузыкин».
Почему главная роль досталась Басилашвили
Главного героя должен был сыграть Александр Калягин. На роль рассматривали Станислава Любшина, Николая Губенко и Леонида Куравлева. Режиссер даже не думал взять на нее Олега Басилашвили. Актер появился на съемочной площадке по инициативе ассистента режиссера Елены Судаковой. После проб Данелия все равно сомневался в Басилашвили. Он принял окончательное решение лишь после того, как подвез актера домой и увидел, как тот нерешительно топчется на перекрестке, не осмеливаясь перейти дорогу.
Позже выяснилось, что Судакова попросила Олега подольше оставаться в образе главного героя, чтобы Данелия убедился, что перед ним — настоящий Бузыкин.
Какие награды получил «Осенний марафон»
«Осенний марафон» должен был претендовать на премию «Оскар» Американской гильдии киноакадемиков, но из-за ввода советских войск в Афганистан в 1979 году этого не произошло.
Однако лента получила главный приз «Золотая раковина» на фестивале в Сан-Себастьяне и премию Международной федерации кинопрессы. На Венецианском кинофестивале актер Евгений Леонов, сыгравший в картине роль слесаря Харитонова, был награжден за лучшую мужскую роль.
«Осенний марафон» также был отмечен на фестивалях в Душанбе и Шамрусе, проходивших в 1980 году, получил специальный приз в Габрово и Государственную премию имени братьев Васильевых в 1981-м.
Какие киноляпы допустили создатели «Осеннего марафона»
- Действие фильма происходит в Ленинграде. В одном эпизоде герой Олега Басилашвили Андрей Бузыкин входит в здание Двенадцати коллегий на Университетской набережной в Санкт-Петербурге и сдает вещи в гардероб. Но в реальности внутри никогда не было гардероба.
- Позже в коридоре этого здания Бузыкин замечает профессора Шершавникова (Вадим Медведев). Чтобы не попасться ему на глаза, главный герой прячется от него в помещении университетской библиотеки. В реальности она расположена в том конце коридора, откуда Бузыкин вышел.
- В эпизоде, где главный герой попадает в аварию, автомобиль на скорости выезжает с места, где в реальности нет никакой улицы. Там расположен Институт акушерства и гинекологии.
- В другом эпизоде автобус, едва не сбивший одного из героев, при смене плана преображается: у него появляются надписи и рисунки на бортах, которые секунду назад выглядели чистыми.
- В сцене, где Василий Харитонов (Евгений Леонов), Андрей Бузыкин и Билл Хансен (Норберт Кухинке) выпивают на кухне в квартире главного героя, персонаж Евгения Леонова разливает остатки и ставит бутылку на стол. И только потом убирает ее на пол. Люди, которые употребляют алкоголь, обычно сразу ставят пустые бутылки на пол, потому что оставить емкость на столе — плохая примета: «дома пусто будет».
- В разных сценах вид из окна героини Марины Неёловой Аллы Ермаковой, любовницы Бузыкина, постоянно меняется. Не только здания, но и рамы сильно отличаются, что говорит о разных локациях съемки.
- В финальной сцене зрители заметили еще один противоречивый киноляп. В конце долгого дня главный герой приходит домой, но за окном светит солнце. При этом профессор-иностранец Билл Хансен приглашает Бузыкина на утреннюю пробежку, и они вдвоем убегают в ночь.