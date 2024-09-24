Семь киноляпов «Осеннего марафона» Данелии

45 лет назад на Венецианском кинофестивале показали картину Георгия Данелии «Осенний марафон». Грустная философская комедия о человеке, который разрывается между женой и любовницей, с Олегом Басилашвили в главной роли быстро стала одной из любимых лент советских зрителей. Однако создатели картины допустили несколько киноляпов. Подробности — в материале NEWS.ru.

© кадр из фильма «Осенний марафон»

Кто был прототипом главного героя «Осеннего марафона»

Картина основана на реальных событиях. Александр Володин описал в сценарии личную жизненную ситуацию и назвал текст «Горестная жизнь плута». Долгое время он лежал на «Мосфильме» невостребованным. Никто из режиссеров не брался за экранизацию незатейливой истории о метаниях немолодого интеллигента между женой и любовницей.

В итоге за работу взялся Георгий Данелия. Позже режиссер признался, что в тот момент у него происходили похожие события:

«Подробностей личной жизни я не рассказываю. Не скрываю, что три раза был женат и что я отчасти тоже Бузыкин».

Почему главная роль досталась Басилашвили

Главного героя должен был сыграть Александр Калягин. На роль рассматривали Станислава Любшина, Николая Губенко и Леонида Куравлева. Режиссер даже не думал взять на нее Олега Басилашвили. Актер появился на съемочной площадке по инициативе ассистента режиссера Елены Судаковой. После проб Данелия все равно сомневался в Басилашвили. Он принял окончательное решение лишь после того, как подвез актера домой и увидел, как тот нерешительно топчется на перекрестке, не осмеливаясь перейти дорогу.

Позже выяснилось, что Судакова попросила Олега подольше оставаться в образе главного героя, чтобы Данелия убедился, что перед ним — настоящий Бузыкин.

Какие награды получил «Осенний марафон»

«Осенний марафон» должен был претендовать на премию «Оскар» Американской гильдии киноакадемиков, но из-за ввода советских войск в Афганистан в 1979 году этого не произошло.

Однако лента получила главный приз «Золотая раковина» на фестивале в Сан-Себастьяне и премию Международной федерации кинопрессы. На Венецианском кинофестивале актер Евгений Леонов, сыгравший в картине роль слесаря Харитонова, был награжден за лучшую мужскую роль.

«Осенний марафон» также был отмечен на фестивалях в Душанбе и Шамрусе, проходивших в 1980 году, получил специальный приз в Габрово и Государственную премию имени братьев Васильевых в 1981-м.

Какие киноляпы допустили создатели «Осеннего марафона»