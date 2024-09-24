Персонажи бренда «Московский транспорт Детям» ожили в мультсериале

Персонажи бренда «Московский транспорт Детям» — Метроша, Электробусик и Речкин — ожили на экранах силами телеканала «МУЛЬТ» медиахолдинга «Цифровое Телевидение» и Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы.

Для этого анимационная студия «Паровоз» создала серию анимационного проекта «Кошечки-Собачки. Милые песни. Городской транспорт». Кроме того, увидеть ролики с анимационными персонажами можно на более чем 34 тысячах экранах Московского транспорта.

«По поручению Мэра Москвы Сергея Собянина мы уделяем большое внимание безопасности детей в транспорте. Рассказываем им о правилах проезда в доступной игровой форме — именно для этого и были придуманы персонажи Московского транспорта. Кроме того, сделали лендинг с развивающими играми для детей, чтобы наши юные пассажиры учились безопасному и вежливому поведению в транспорте и на дороге», — рассказал заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Генеральный продюсер телеканала «МУЛЬТ» Татьяна Цыварева:

«Мы очень рады стать частью такого интересного и полезного проекта! Знать правила поведения в городском транспорте очень важно и нужно всем: и большим, и маленьким. И не секрет, что лучше всего усваивается информация, которая подаётся в лёгкой игровой форме. Уверены, что наши мультгерои с честью справятся со своей задачей и помогут своим новым друзьям — Метроше, Электробусику и Речкину — сделать так, чтобы поездки по городу стали ещё комфортнее и познавательнее для всех!»

О премьерной серии

По сюжету главные герои мультсериала «Кошечки-Собачки. Милые песни» Мия и Дэн исполняют песню о персонажах городского транспорта Москвы и в игровой форме знакомят с ними детей. В серии «Городской транспорт» Метроша откроет маленьким жителям столицы тайны путешествий в московском метро и объяснит правила проезда. Электробусик познакомит юных пассажиров с работой наземного транспорта и покатает их по улицам столицы. А Речкин пригласит главных героев на борт электросудна, чтобы показать увлекательный мир речного транспорта Москвы. Премьера состоится в эфире телеканала «МУЛЬТ» 28 сентября в 12:05 и 19:00.