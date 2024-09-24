В Выборге пройдет фестиваль уличного кино
В библиотеке А. Аалто 25 сентября в 17:00 стартует конкурсный показ 11-го фестиваля уличного кино.
В программе мероприятия:
- «Хейт», реж. Сергей Филатов (16+);
- «Аплодисменты», реж. Иван Забажанов (12+);
- «30 секунд», реж. Иван Соснин (12+);
- «На небо», реж. Анна Иноземцева (16+);
- «Мы ненадолго», реж. Александра Хобс (16+);
- «Мама, он из метавселенной, тебе понравится», реж. Алексей Кокорин (16+);
- «Бернаки», реж. Андрей Лукьянов (16+).
Жители и гости Выборга смогут выбрать лучшую картину из семи короткометражных фильмов молодых режиссеров.