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В Выборге пройдет фестиваль уличного кино

В библиотеке А. Аалто 25 сентября в 17:00 стартует конкурсный показ 11-го фестиваля уличного кино.

В Выборге пройдет фестиваль уличного кино
© globallookpress.com

В программе мероприятия:

Жители и гости Выборга смогут выбрать лучшую картину из семи короткометражных фильмов молодых режиссеров.

Фильмы и сериалы
Анна Иноземцева
Андрей Лукьянов
Сергей Филатов
Алексей Кокорин