В Выборге пройдет фестиваль уличного кино

В библиотеке А. Аалто 25 сентября в 17:00 стартует конкурсный показ 11-го фестиваля уличного кино.

В программе мероприятия:

Жители и гости Выборга смогут выбрать лучшую картину из семи короткометражных фильмов молодых режиссеров.