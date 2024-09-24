Фильм «Чапаев» откроет IV фестиваль архивных фильмов

IV Московский международный фестиваль архивных фильмов пройдёт в Москве с 4 по 13 октября.

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Большая часть кинопоказов пройдет с пленки 35 мм. Показы представят кураторы фестивальных программ - киноведы, киноархивисты и искусствоведы аналитического департамента Госфильмофонда России. Программным директором фестиваля в этом году стал киновед и кинокритик Сергей Лаврентьев.

Фестиваль откроется 4 октября в кинотеатре "Иллюзион" в день рождения Госфильмофонда России. На первом сеансе фестиваля зрители увидят отреставрированную Госфильмофондом РФ версию прославленного фильма "Чапаев" (1934) режиссёров Георгия и Сергея Васильевых. Показ приурочен к 90-летию выхода картины на экран. Именно с "Чапаева" началась история Госфильмофонда - эта кинолента стала одной из первых, предназначенных для сохранения в создающемся киноархиве в 1939 году. На Первом Московском кинофестивале, прошедшем в 1935 году, фильм оказался в числе победителей и получил главный приз - Большой серебряный кубок. Дальнейший оглушительный успех и мировое признание позволили ленте о герое Гражданской войны стать одной из лучших советских картин всех времен и народов.

На фестивале 8 кураторских программ. Представим их. В 2024 году исполнилось 225 лет со дня рождения великого русского поэта Александра Сергеевича Пушкина. Программа "Персона. А.С. Пушкин", приуроченная к его юбилею, включает в себя не только известные отечественные экранизации его произведений, но и редкие, почти незнакомые массовому зрителю фильмы, снятые на основе его литературного наследия. Среди них - "Капитанская дочка" (1947) Марио Камерини, "Пиковая дама" (1937) Фёдора Оцепа, "Выстрел" (1942) Ренато Кастеллани, "Пиковая дама" (1910) Петра Чардынина, "Евгений Онегин" (1911) Василия Гончарова, "Жених" (1911) Кая Ганзена и многие другие.

"Киностолица" - постоянная рубрика Московского международного фестиваля архивных фильмов, посвященная образу мировых столиц на киноэкране. В 2024 году в фокусе программы - столица России, город-герой Москва, ставшая музой для многих известных режиссеров. Ее любили и ею вдохновлялись Виктор Эйсымонт, Эльдар Рязанов, Вадим Абдрашитов, Игорь Вознесенский и другие режиссеры. Специальный цикл кинопоказов позволит по-новому взглянуть на лучший город Земли и заново открыть его для себя через объектив кинокамеры.

Одной из наиболее ярких и необычных фестивальных программ станет "Ароматное кино", в которую войдут игровые и документальные фильмы, посвященные парфюмерному искусству.

Программа "Над чем смеётесь: комедии и фарсы Российской Империи" рассказывает о зарождении комического жанра в раннем русском кино: от первых двухминутных сюжетов до появления полнометражных лирических комедий.

Для юных зрителей Госфильмофонд России совместно с анимационной студией "Союзмультфильм" подготовил программу "Архивный фестиваль - детям", куда вошли одни из самых известных и любимых советских мультфильмов. Цикл кинопоказов посвящён 110-летнему юбилею советского режиссёра-мультипликатора Бориса Дёжкина. Зрители увидят избранные работы великого аниматора: "Старые знакомые, "Шайбу! Шайбу!", "Дом №13", "Тихая поляна", "Слон и муравей", "Лев и заяц", "Кто первый?", "Сердце храбреца", "Необыкновенный матч", "Чиполлино" и другие.

Ещё одной оригинальной серией кинопоказов в рамках фестиваля стала программа "Киносодружество", объединившая картины, снятые Советским Союзом в творческом тандеме с дружественными государствами. На суд зрителей будут представлены советско-монгольская картина "Исход" (1967), советско-китайская "Волшебный портрет" (1997), советско-сирийская "Новые сказки Шахерезады" (1985), советско-афганская "Миссия в Кабуле" (1970), советско-колумбийская "Избранные" (1984) и другие.

Программа "Прошу слова: советские немые фильмы в звуковую эпоху" посвящена кинолентам, вышедшим в переходный период от немого к звуковому кино. Зритель увидит, как последние немые ленты, снятые, когда звук в кино уже появился, так и озвученные в 1930-х годах варианты немых картин.

Программа "На краю ночи: французские киносны" представит французские фантастические и сказочные фильмы 1930-х и 1940-х годов, в которых прослеживается влияние авангарда 1920-х: "Красавица и чудовище", "Вечерние посетители", "Кровь поэта", "Орфей" и другие.

На закрытии фестиваля 13 октября в "Иллюзионе" состоится премьера реконструированной и отреставрированной Госфильмофондом России в 2024 году версии фильма Евгения Бауэра "Набат" (1916-1917).

Кинопоказы будут организованы сразу на нескольких площадках. Главные фестивальные события пройдут в кинотеатре "Иллюзион". Зрители также смогут увидеть картины в киноцентре "Октябрь" при поддержке КАРО Арт и в кинозале Инженерного корпуса Государственной Третьяковской галереи.

Программа IV Фестиваля архивных фильмов, который является преемником фестиваля "Белые Столбы", доступна на сайте https://archivefest.ru.