Сериалу «Москва слезам не верит» предрекли успех

Жора Крыжовников предложит авторскую интерпретацию фильма Владимира Меньшова, как Михаил Локшин в «Мастере и Маргарите», предположил в эфире НСН Александр Шпагин. Сериал по мотивам фильма «Москва слеза не верит» будет популярен, а главную роль в нем мог бы сыграть Евгений Цыганов или кто-то из братьев Добронравовых, заявил в интервью НСН кинокритик Александр Шпагин.

© кадр из фильма «Москва слезам не верит»

Ранее стало известно, что в России начались съемки сериала по легендарному советскому фильму Владимира Меньшова «Москва слезам не верит». Режиссеры картины - Ольга Долматовская и Жора Крыжовников, который выступит также в качестве щоураннера и одного из авторов сценария. Имена актеров пока не раскрывают.

«Крыжовников - режиссер хороший и мозги у него хорошие. Наверное, у него какая-то своя концепция будет, тем более не будем забывать, что "Москва слезам не верит" тоже переделка, потому что сценарий был совсем другой. Он был с ироническим подколом, его смысл был: сколько советскую бабу должностями не корми, она только о мужике и думает. Крыжовников – это не какой-то драмодел-профессионал, халтурщик или человек, действующий по принципу: "Чего изволите". Это художник со своим авторским видением мира, так что здесь я жду чего-то интересного. Другое дело, что я не знаю, как это все будет сделано. Если он все перенесет в современность, это будет натяжка. Сделать дополнительные коллизии их жизни? Там их и так хватает. Думаю, за этим будет стоять какая-то авторская концепция, как у Локшина в "Мастере и Маргарите". Так что это любопытный проект, очень оригинальный, во всяком случае, его, безусловно, будут смотреть», - сказал Шпагин.

По его мнению, Никита Кологривый или Павел Прилучный не подходят на роль Георгия Ивановича, а вот Евгений Цыганов – вполне.

«Кологривый и Прилучный как-то не лезут сюда, при мыслях о Гоше Цыганов в первую очередь в голову приходит. Виктор или Иван Добронравов тоже могут сыграть. В этом персонаже должна быть некоторая простоватость, не суперизысканность и не супераристократия. Хотя, в Баталове это было, и получилось», - заключил собеседник НСН.

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