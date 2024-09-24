Драпеко оценила рекомендованные фильмы для школьников

Фильмы о Великой Отечественной войне с возрастным ограничением «18+» не напугают школьников 17 лет, которые регулярно смотрят по телевизору американские фильмы ужасов, сказала НСН депутат Елена Драпеко.

Фильмы, которые в Минпросвещения намерены предложить для семейного просмотра, патриотичны, большинство из них сняты в СССР и уже прошли проверку временем, эти картины действительно можно рекомендовать школьникам. Об этом в беседе с НСН заявила первый заместитель председателя комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко.

В Общественной палате России представили черновой вариант списка фильмов, рекомендованных Минпросвещения к семейному просмотру. В перечень вошел 191 фильм, 181 из которых снят в СССР. Список разделен на три возрастные группы: 10–12, 13–15 и 16–17 лет. Драпеко сообщила, что положительно оценивает подобный подход.

«В нем очень хорошие фильмы, к примеру, "Тарас Бульба" - замечательная картина. Я до сих пор не видела полного списка, это же только проект, он не опубликован и официально в Госдуму не поступал. Большая часть фильмов - это картины советского периода. К ним вопросов нет. Они все хорошие, проверенные, обсуждались серьезными людьми, ведь в то время о выпуске фильмов принималось решение на уровне коллегии министерства. К десяти современным картинам в списке у меня также нет вопросов, все они патриотической направленности, к примеру, "Легенда номер 17"», - сказала она.

В категорию фильмов, рекомендованных для просмотра в 10-11 классах вошла картина «Иди и смотри» Элема Климова о Великой Отечественной войне. Она имеет возрастное ограничение «18+», однако рекомендована для просмотра школьников 16-17 лет. Собеседница НСН допустила, что современным детям фильм не покажется пугающим.

«В 17 лет они уже насмотрелись американских фильмов ужасов. Там чего только нет, сейчас их ничем не напугаешь - ни кровищей, ни выпущенными кишками. Фильм "Иди и смотри" действительно очень тяжелый, я до конца его досмотреть не смогла, он чудовищный. Но у нас сегодня такие фильмы ужасов показывают, и дети их смотрят, думаю, в этом нет ничего страшного», - пояснила она.

В свою очередь народный артист России, советский и российский кинорежиссер Владимир Бортко, чей фильм «Тарас Бульба» 2009 года попал в список, в разговоре с НСН тоже поддержал рекомендации для семейного просмотра.

«Я полностью доверяю Министерству просвещения России, как скажут, так и будет», - сказал он.

Ранее директор департамента кинематографии и цифрового развития Минкульта Дмитрий Давиденко выступил с предложением добавить в готовящийся в Госдуме законопроект о социально значимых фильмах пункт о создании экспертных советов, которые будут определять соответствующий статус кинокартин. Однако сценарист Андрей Золотарев, известный по фильму «Сто лет тому вперед» и сериалу «Слово пацана» заявил «Радиоточке НСН», что оценка социальной значимости фильмов – субъективный процесс, который требует обсуждения и предоставления разных точек зрения.