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Вышел трейлер сериала «Все совпадения случайны» с Кейт Бланшетт — премьера 11 октября

Онлайн-кинотеатр Apple TV+ представил новый трейлер мини-сериала «Все совпадения случайны». Премьера шоу состоится 11 октября, в день премьеры выйдут сразу две серии.

Вышел трейлер сериала «Все совпадения случайны» с Кейт Бланшетт
© кадр из сериала «Все совпадения случайны»

Видео доступно на YouTube-канале Apple TV. Права на видео принадлежат Apple TV.

Новый проект Альфонсо КуаронаГарри Поттер и Узник Азкабана», «Гравитация») расскажет историю известной тележурналистки, которая читает роман и постепенно узнаёт в главной героине себя. Чем дальше идёт повествование книги, тем быстрее раскрываются её личные тайны. Сюжет сериала основан на одноимённом романе писательницы Рени Найт.

Главную роль в проекте исполнила Кейт Бланшетт («Властелин колец»). Вместе с ней также сыграли Саша Барон Коэн («Борат») Лесли Мэнвилл («Малефисента») и Луис Патридж («Приключения Паддингтона 2»).

Фильмы и сериалы
Гарри Поттер и узник Азкабана
Борат
Гравитация
Приключения Паддингтона 2
Малефисента
Лесли Мэнвилл
Саша Барон Коэн
Альфонсо Куарон
Кейт Бланшетт
Гарри Поттер
Apple