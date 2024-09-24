Умер связавший свою жизнь с цирком режиссер Александр Эристави

Умер советский режиссер, бывший главный режиссер Тбилисского цирка Александр (Сандро) Эристави. Известно, что он родился в 1943 году.

Официальная причина смерти театрального деятеля не раскрывается. Также нет данных о том, где он будет похоронен.

Информацию о смерти Эристави подтвердили в Союзе цирковых деятелей Грузии.

«С глубокой скорбью сообщаем о кончине заслуженного артиста, в прошлом - главного режиссера Тбилисского цирка, директора театра "Клоунада" Александра Эристави. Выражаем соболезнования семье и близким», – говорится в некрологе, который приводит aif.ru.

Александр Эристави родился в Тбилиси. Будучи школьником, прочел афишу о приеме в Московское цирковое училище и решил поступать. В 1967 году был принят в Грузинский цирковой коллектив в качестве джигита-наездника. В 1969 году поступил в ГИТИС на факультет «Режиссура цирка, эстрады и массовых представлений».

Согласно открытым источникам, последние годы Александр Эристави проживал в Турции.

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