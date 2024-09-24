Расписание выхода сериала «Амура» о борьбе с якудза от Kion

Уже 1 октября состоится премьера сериала «Амура». Шоу расскажет о бойце ММА по имени Анна, которая едет из России в Японию, чтобы разыскать свою сестру Надю, попавшую в беду. Чтобы выручить её, героиня объединяется со своим бывшим молодым человеком и вступает в противостояние с местной организованной преступностью.

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В первый сезон войдёт семь эпизодов, они будут выходить еженедельно по вторникам в онлайн-кинотеатре Kion. Финал состоится 12 ноября.

Расписание выхода сериала «Амура» от Kion

Эпизод Дата выхода