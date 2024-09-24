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Расписание выхода сериала «Амура» о борьбе с якудза от Kion

Уже 1 октября состоится премьера сериала «Амура». Шоу расскажет о бойце ММА по имени Анна, которая едет из России в Японию, чтобы разыскать свою сестру Надю, попавшую в беду. Чтобы выручить её, героиня объединяется со своим бывшим молодым человеком и вступает в противостояние с местной организованной преступностью.

Расписание выхода сериала «Амура» о борьбе с якудза от Kion
© Чемпионат.com

В первый сезон войдёт семь эпизодов, они будут выходить еженедельно по вторникам в онлайн-кинотеатре Kion. Финал состоится 12 ноября.

Расписание выхода сериала «Амура» от Kion

Эпизод Дата выхода

  • 1-я серия 1 октября
  • 2-я серия 8 октября
  • 3-я серия 15 октября
  • 4-я серия 22 октября
  • 5-я сери7 29 октября
  • 6-я серия 5 ноября
  • 7-я серия 12 ноября

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