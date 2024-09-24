Драма «Бруталист» с Эдрианом Броуди выйдет 20 декабря

Кинокомпания A24 приобрела права на распространение фильма «Бруталист» с Эдрианом Броуди. Драматическую ленту Брэйди Корбета можно будет посмотреть 20 декабря в кинотеатрах по всему миру. Лента наверняка доберётся и до России.

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«Бруталист» рассказывает историю о жизни еврейского архитектора Ласло Тота, который после окончания Второй мировой войны прибывает в США без единого гроша. Инженер постепенно осваивается в новой для себя стране, знакомясь с местными предпринимателями и традициями.

На прошедшем Венецианском кинофестивале драма с Эдрианом Броуди завоевала «Серебряного льва» за режиссуру картины. Многие критики сравнивают фильм с «Пианистом», получившем в итоге всемирное признание.