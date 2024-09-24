«Графу Монте-Кристо» предрекли сборы в 150 миллионов рублей

Зарубежным фильмам без популярных актеров сегодня сложно привлечь зрителя в кинотеатры, кроме того сентябрь традиционно является провальным месяцем с точки зрения динамики кинохождения, заявил НСН Роман Исаев.

© кадр из фильма «Граф Монте-Кристо»

Приключенческий фильм «Граф Монте-Кристо» сможет освоить в российском прокате не больше 150 миллионов рублей, однако и это станет для проекта без известных зрителю актеров хорошим показателем. Об этом в беседе с НСН рассказал член совета Ассоциации владельцев кинотеатров Роман Исаев.

Картина режиссеров Александра де Ла Пательера и Матье Делапорта, которой в 2024 году 12 минут аплодировали в Каннах, заняла первую строчку проката в России и странах СНГ. За минувшие выходные драма собрала 58,6 млн рублей, следует из данных портала kinobusiness.com. Исаев допустил, что российский зритель не заинтересован в новой экранизации известного литературного произведения.

«У романа Александра Дюма "Граф Монте-Кристо" было множество экранизаций, у большинства зрителей нет стимула идти и еще раз смотреть очередной подобный фильм. Они и проголосовали рублем в том объеме, в котором мы видим. Даже такие топовые имена французских актеров, как Венсан Кассель могут привлекать аудиторию в скромных величинах. Если и этих имен нет, то говорить не о чем. Фильм "Граф Монте-Кристо" будет в рамках динамики, которую показывают хорошие жанровые, костюмные зарубежные фильмы. Чудес не покажет, будет идти с неким плановым ступенчатым падением от 40 до 60% от уикенда к уикенду. Если он соберет 150 миллионов по итогу, это будет очень хорошая цифра. Возможно, он не соберет и этого с учетом большого размытия по предложению. Ожидать чего-то большего от этой картины, особенно с учетом ее хронометража не стоит», - пояснил он.

Как добавил собеседник НСН, кинотеатры сегодня готовы предложить зрителю довольно скудный репертуар, ситуация изменится лишь во второй половине октября.

«Сентябрь традиционно - самый провальный месяц с точки зрения динамики кинохождения. Зрителям, которые также являются родителями школьников, несут большие траты в начале нового учебного года, просто не до кино.. До выхода "Огниво" 21 октября в кинопрокате, к сожалению, все будет очень грустно для кинотеатров, зрителю нечего смотреть», - подытожил он.

По итогу прошедшего уикенда второе место по сборам занял анимационный фильм Константина Бронзита «Лунтик: возвращение домой», собравший с 19 по 22 сентября 49,5 миллиона рублей. Общие сборы мультфильма о приключениях космического пришельца Лунтика и его друзей превышают 200 миллионов рублей, передает «Радиоточка НСН».