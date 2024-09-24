Кая Скоделарио и Гай Пирс снимутся в фильме «Женщина в 10-й каюте»

Гай Пирс («На краю земли»), Кая Скоделарио («Русалка и дочь короля»), Ханна Уэддингхэм («Тед Лассо») и многие другие актеры пополнили каст фильма «Женщина в 10-й каюте» (The Woman in Cabin 10) с Кирой Найтли в главной роли. «ИнтерМедиа» напоминает, что картина режиссера Саймона Стоуна станет экранизацией романа Рут Уэр о журналистке, которая расследует исчезновение (и возможное убийство) пассажира роскошной яхты.

Как сообщает Deadline, в фильме сыграют Дэвид Аджала («Чёрный ящик»), Гитте Уитт («Невозможное»), Арт Малик («Женщина в белом»), Дэниел Ингс («Джентльмены»), Дэвид Моррисси («Шервуд»), Кристофер Рай («Викинги: Вальхалла»), Пол Кэй («Екатерина Великая»), Лиза Ловен Конгсли («Лига справедливости») и Гугу Эмбата-Ро («Утреннее шоу»).

Производством занимается Netflix, где и состоится премьера, но дата пока не названа.