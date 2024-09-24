Режиссер фильма «9 секунд» представил киноленту в Музее Победы

В кинотеатре «Поклонка» при Музее Победы 24 сентября состоялся предпремьерный показ фильма «9 секунд». Картина посвящена Герою России, матросу Тихоокеанского флота, 19-летнему жителю Забайкальского края Алдару Цыденжапову.

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Зрителями показа в Музее Победы стали около 400 человек. Для гостей кинотеатра фильм представили режиссер картины Олег Штром, ведущий киноклуба «Поклонка», киновед Геннадий Ходос, с приветственным словом также выступил заместитель генерального директора Музея Победы вице-адмирал Федор Смуглин.

— Фильм снимался в тех самых местах, где Алдар родился, где он рос. Мы снимали в доме его дедушки и на самом эсминце «Быстрый». Ввиду того что я очень люблю документальное кино и часто применяю его приемы в игровом кино, я старался соответствовать таким важным совпадениям. Нам все пошли навстречу: и родители Алдара, которые предоставили дедушкин дом, и Тихоокеанский флот дал возможность снять фильм на эсминце. Вот так общими усилиями мы сделали это кино, — поделился Олег Штром.

Режиссер картины также рассказал, что идея фильма родилась, когда он вместе с продюсером Юрием Обуховым снимали фильм «Нахимовцы» во Владивостоке.

В основу фильма легли реальные трагические события, которые произошли в 2010 году на эсминце «Быстрый». Эсминец готовился к боевому походу из Фокино на Камчатку, в машинном отделении вспыхнул пожар из-за замыкания электропроводки. Алдар, сдав вахту, не успел уйти и бросился перекрывать вентиль подачи топлива, чтобы избежать взрыва. Благодаря своему мужеству Алдар Цыденжапов спас 348 членов экипажа, но сам погиб от ожогов, несовместимых с жизнью.