Что известно о новом фильме «Возвращение попугая Кеши» с Кологривым

Осенью 2024 года в российский прокат выйдет фильм «Возвращение попугая Кеши». Главную роль в картине сыграет звезда «Слова пацана» Никита Кологривый, а попугая Иннокентия озвучит юморист Гарик Харламов. Несмотря на узнаваемое название, комедийный проект не будет ремейком легендарного советского мультсериала, — создатели обещают показать оригинальную историю. «Лента.ру» раскрывает дату выхода фильма «Возвращение попугая Кеши», рассказывает о деталях сюжета и актерском составе картины.

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«Возвращение попугая Кеши»: главное о фильме

Страна: Россия;

Жанр: комедия, семейный;

Возрастное ограничение: 6+;

Режиссер: Олег Асадулин;

Сценарист: Константин Трофимов;

Производство: кинокомпания «Кинотека»;

Дата выхода: осень 2024 года;

В главных ролях: Никита Кологривый, Ирина Безряднова, Оксана Акиньшина, а также попугаи Кока и Альба.

Когда выйдет

О том, что фильм «Возвращение попугая Кеши» находится в разработке, стало известно в феврале 2024 года. Тогда же появилась информация, что премьера картины запланирована на ближайшую осень. Точную дату выхода комедии раскрыли в первом проморолике, который увидел свет в августе 2024-го.

Фильм «Возвращение попугая Кеши» выйдет в прокат 31 октября 2024 года.

За дистрибуцию комедии отвечает компания «КарроПрокат», которая уже не первый раз показывает россиянам кино для всей семьи. Среди самых громких проектов «Карро» — полнометражные мультфильмы «Кощей. Начало», «Фиксики: Большой секрет» и «Смешарики. Дежавю».

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Сюжет

В центре сюжета комедии — обычный парень из Сочи по имени Митяй (Никита Кологривый). Он работает учителем географии, водит школьные экскурсии и мечтает о серьезных отношениях со своей возлюбленной Лерой (Ирина Безрядова). Однако Лера решает прекратить роман — зарплат простого учителя и баристы не хватает для роскошной жизни, о которой мечтает девушка.

Когда Митяю кажется, что жизнь пошла под откос, судьба преподносит ему неожиданный подарок — говорящего попугая Иннокентия. Умная птица, которая происходит из древнего рода Кши, не просто имитирует человеческую речь — Кеша способен вести осознанный диалог и даже шутить.

В итоге учитель и попугай заключают сделку — Митяй поможет Кеше отыскать его возлюбленную какаду, а тот, в свою очередь, научит преподавателя зарабатывать большие деньги, чтобы вернуть Леру.

Самого попугая Кешу изначально хотели назвать Альберто, однако позже решили сделать имя пернатого героя более узнаваемым.

Несмотря на название, комедия «Возвращения попугая Кеши» имеет мало общего с легендарным советским мультфильмом.

Несмотря на заверения создателей, кажется, что отсылки на мультфильм «Возвращение блудного попугая» в новой ленте все же будут. Одна из них уже прозвучала в трейлере картины: попугай поинтересовался у сотрудницы банка, не были ли она на Таити — точно такую же фразу произносил и мультипликационный Кеша.

Создатели

Снял семейную комедию режиссер Олег Асадулин — до этого он работал над «Закрытой школой», «Тестом на беременность 2» и «Домом Фарфора».

По словам режиссера, фильм «Возвращение попугая Кеши» — история про то, как важно идти к своей мечте. Асадулин признался, что в процессе работы смотрел на это кино глазами «внутреннего ребенка и восторженного зрителя», чтобы подарить аудитории самые яркие эмоции.

«Это фильм про приключения, аттракционы и, конечно, юмор», — Олег Асадулин, режиссер фильма «Возвращение попугая Кеши».

Сценарий фильма написал Константин Трофимов — автор комедийного сериала «Просто Михалыч» и второй части «Непослушника». Трофимов также стал продюсером проекта, вместе с ним в продюсерскую группу вошли Георгий Малков («Мамы») и Сергей Стегний («Чемпионы: Быстрее. Выше. Сильнее»).

Оператором проекта стал Данила Горюнков («Айта»), а в роли художника-постановщика комедии выступил Максим Алипченко («Пищеблок»).

Производство

О том, что компания «Кинотека» начала работу над фильмом «Возвращение попугая Кеши», стало известно в феврале 2024 года.

Съемочный процесс стартовал 5 февраля и завершился в мае 2024-го. Снимали картину в Москве и Сочи — в трейлере картины даже показали одну из главных достопримечательностей города-курорта, смотровую башню на горе Ахун.

Кстати, изначально в заглавии фильма о говорящем попугае не было имени Кеши. Сменить название на более узнаваемое создатели решили после неудачной защиты проекта на питчинге Фонда кино.

Комедию «Возвращение попугая Кеши» создавали под рабочим названием «Попка не дурак».

Первый проморолик фильма «Возвращение попугая Кеши» появился на YouTube-канале «Кинокомпания Каропрокат» летом 2024 года. В нем показали, как будет выглядеть пернатый герой, а также подтвердили, что озвучивать Кешу будет юморист Гарик Харламов. Полноценный трейлер проекта увидел свет 15 августа.

Актерский состав

О том, что главную роль в фильме «Возвращение попугая Кеши» исполнит Никита Кологривый, стало известно в феврале 2024 года. А вот имя артиста, который подарит свой голос попугаю Иннокентию, создатели долгое время держали в секрете.

5 августа 2024 года создатели сообщили, что Кешу будет озвучивать юморист и шоумен Гарик Харламов. Для Харламова это не первый опыт в озвучании: его голосом говорит Колобок из кинофраншизы «Последний богатырь», Волк из ремейка мультфильма «Ну, погоди!», а также Нафаня из предстоящей экранизации «Домовенка Кузи».

Кстати, говорящего Кешу сыграли сразу два пернатых актера — попугаи Кока и Альба.

Актер Никита Кологривый назвал этих птиц прекрасными экранными партнерами, к которым просто нужно найти правильный подход. Помимо попугаев, на экране зрители увидят и других экзотических животных — обезьян, страуса, енотов, медведя и тигра.

Какие актеры сыграют в фильме «Возвращение попугая Кеши»

Никита Кологривый («Слово пацана. Кровь на асфальте») — Митяй, школьный учитель географии;

Ирина Безряднова («Мастодонт») — Лера, возлюбленная Митяя, работает бариста в небольшой кофейне;

Гарик Харламов — голос попугая Иннокентия;

Оксана Акиньшина («Беспринципные») — один из ключевых персонажей картины, детали роли не раскрываются;

Марк Юсеф («Триггер») — один из учеников Митяя.

Также в касте картины заявлены Роман Курцын («Огонь»), Никита Дювбанов («Инспектор Гаврилов»), юморист Ефим Шифрин, Артур Бичахчян («Пробуждение»), Алиса Руденко («Балет»), Наталья Коренная («Кухня»), Евгений Ковалюк («Лихач») и Наталья Потапова («Слово пацана. Кровь на асфальте»). Кого именно сыграют эти актеры, пока неизвестно.