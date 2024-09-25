Будет ли снято продолжение сериала «Шерлок» с Бенедиктом Камбербэтчем

«Шерлок», пятый сезон: что известно о дате выхода новой части сериала и стоит ли надеяться на продолжение?
Последняя серия четвертого сезона британского «Шерлока» вышла в январе 2017 года. С тех пор прошло уже более семи лет, но поклонники все еще ждут продолжения сериала. «Лента.ру» рассказывает, что об этом известно и что по этому поводу говорят создатели и исполнители главных ролей.
«Шерлок»: главное о сериале
- Год выхода: 2010-2017 (4 сезона);
- Страна: Великобритания, США;
- Жанры: детектив, триллер, драма, криминал;
- Режиссеры: Пол Макгиган, Ник Харран, Коки Гидройч;
- Сценаристы: Марк Гэтисс, Стивен Моффат;
- Продюсеры: Стивен Моффат, Марк Гэтисс, Берил Верту;
- Операторы: Стив Лос, Фабиан Вагнер, Невилл Кидд;
- Композиторы: Дэвид Арнольд, Майкл Прайс;
- В ролях: Бенедикт Камбербэтч, Мартин Фриман, Уна Стаббс, Руперт Грейвз, Луиза Брили, Марк Гэтисс, Эндрю Скотт, Аманда Аббингтон, Джонатан Арис, Винетт Робинсон.
«Шерлок» (Sherlock) — британский детективный сериал, снятый по мотивам произведений Артура Конан Дойла. Причем это не совсем экранизация приключений книжного Шерлока Холмса: действия шоу разворачиваются в наше время, а герои для расследования преступлений активно пользуются современными гаджетами.
Шоураннерами проекта выступили Марк Гэтисс и Стивен Моффат, работавшие над сериалами «Доктор Кто» и «Джекилл», а главных героев — Шерлока Холмса и доктора Ватсона — сыграли Бенедикт Камбербэтч и Мартин Фримен.
Сериал выходил в течение семи лет; всего за это время вышло тринадцать эпизодов и один праздничный спецвыпуск. Последние сезоны посмотрели более 11 миллионов зрителей, а общий рейтинг сериала на IMDb достиг 9.1 (на «Кинопоиске» — 8.9). «Шерлок» завоевал большую популярность аудитории и критиков и был номинирован на несколько престижных наград, включая «Эмми», BAFTA TV и «Золотой глобус». В 2014 году проект победил в трех категориях «Эмми»: «Лучшая мужская роль в мини-сериале», «Лучшая мужская роль второго плана в мини-сериале» и «Лучший сценарий мини-сериала, фильма или драматической программы».
Сюжет
Первый сезон (2010 год)
Ветеран войны в Афганистане, врач Джон Ватсон, возвращается в Лондон и знакомится там с эксцентричным частным детективом Шерлоком Холмсом. Они начинают расследовать серию таинственных смертей, которые полиция считает чередой самоубийств, а Холмс и Ватсон — промыслами серийного убийцы. В финале сезона им начинает угрожать неизвестный террорист: он устраивает взрывы и обещает продолжить, если Холмс и Ватсон за короткое время не расследуют несколько преступлений.
Второй сезон (2012 год)
Главные герои Холмс и Ватсон продолжают распутывать сложные дела, в которых оказываются замешаны самые разные люди: от международных преступников до агентов ЦРУ и представителей британского правительства.
Ключевые события этого сезона: знакомство Шерлока с загадочной интриганкой Ирэн Адлер, расследование дела о собаке Баскервилей и проникновение давнего врага Холмса, Джима Мориарти, в лондонский Тауэр. В заключительном эпизоде Шерлок спрыгивает с крыши госпиталя.
Третий сезон (2014 год)
После событий второго сезона проходит два года, Шерлока считают погибшим. Судмедэксперт Филип Андерсон открывает свой клуб в память о Холмсе, Ватсон находит новую работу и невесту Мэри. Но внезапно Шерлок возвращается и снова берется за раскрытие преступлений. В одном из эпизодов он ищет убийцу прямо на свадьбе Ватсона и Мэри, в другом — расследует дело об украденных письмах.
Четвертый сезон (2017 год)
В финальном сезоне Шерлок сталкивается с Калвертоном Смитом, пытающимся его убить, а также узнает, что у него есть младшая сестра Эвр. Еще в детстве Эвр поместили в психиатрическую колонию для несовершеннолетних, потому что она была крайне жестока, и Холмс ничего о ней не знал. Эвр становится главной злодейкой четвертого сезона, захватывает тюрьму-лечебницу и заставляет Шерлока, Ватсона и еще одного своего брата, Майкрофта Холмса, выполнять все ее поручения.
Выйдет ли пятый сезон сериала «Шерлок»
После завершения четвертого сезона «Шерлока» «Би-би-си» не анонсировала закрытие проекта, что породило множество слухов о вероятном продолжении детективного сериала. Однако спустя некоторое время стало понятно, что еще одного сезона можно не ждать — по крайней мере, в ближайшие годы.
Почему создатели проекта отказались от продолжения
Основной причиной стало то, что почти вся съемочная команда занялась другими проектами. Стивен Моффат и Марк Гэттис экранизировали «Дракулу» для «Би-би-си» и Netflix; позже Моффат также выступил шоураннером сериала «Жена путешественника во времени».
Для Бенедикта Камбербэтча и Мартина Фримена участие в «Шерлоке» стало настоящим трамплином в большое голливудское кино: первый сыграл Доктора Стрэнджа в киновселенной Marvel, второй — агента Эверетта Росса в «Черной Пантере». Камбербетч также снялся в сериале «Патрик Мелроуз», оскароносной драме «Власть пса» и британском военном фильме «1917».
Кроме того, рейтинги последнего сезона сильно уступили рейтингам предыдущих эпизодов — так, финал «Шерлока» набрал лишь 5,9 миллиона просмотров, что оказалось худшим показателем в истории проекта. В то время как каждую серию третьего сезона в среднем смотрели почти 12 миллионов человек.
Еще одной причиной мог стать конфликт между актером Бенедиктом Камбербэтчем и его главным сериальным напарником Мартином Фрименом. Британские таблоиды писали, что артисты так и не поладили за шесть лет съемок и не общались за пределами площадки. В 2018 году Фримен заявил в интервью, что участие в проекте перестало приносить ему удовольствие, и намекнул на давление со стороны шоураннеров.
Комментируя это высказывание, Камбербэтч публично назвал слова Фримена жалкими и заявил, что несоответствующие ожидания — это не повод прекращать производство.
Что говорят создатели проекта
Летом 2024 года Стивен Моффат подтвердил, что ключевая проблема в вопросе заморозки проекта на самом деле заключается в том, что Камбербэтча и Фримена трудно собрать на одной площадке. Он не сообщил, пытались ли создатели «Шерлока» возобновить с ними контракт, но дал понять, что сам готов приступить к съемкам нового сезона «хоть завтра».
«Артур Конан Дойл написал 60 романов, поэтому "Шерлок Холмс" никогда не устареет», — заявил Моффат.
«Я сразу начну писать сценарий нового сезона, если смогу договориться с Бенедиктом и Мартином. К сожалению, они перешли к более масштабным проектам и оставили нас, плачущих. Но Бенедикт, Мартин, — пожалуйста, вернитесь!» — Стивен Моффат, сценарист и шоураннер «Шерлока».
Камбербэтч и Фримен не прокомментировали заявление Моффата, однако каждый из них несколько лет назад говорил, что теоретически готов вернуться в проект. Так, Камбербэтч в интервью Esquire в 2021 году сказал, что ему очень нравится Шерлок Холмс, но для того чтобы снова сыграть его, нужны подходящие обстоятельства. Об этом же он говорил и в интервью Collider, где подтвердил, что вернется к роли, если ему понравится сценарий. Актер не исключил даже участие в съемках полнометражного фильма.
Мартин Фримен тоже заявил, что готов к пятому сезону при условии хорошего сценария.
«Лично я поклонник того, чтобы все завершалось вовремя. Я думаю, что это естественно, когда все заканчивается. Но я также любитель хорошей идеи и хорошего сценария. И если появится что-то, что убедит нас всех, то моя дверь всегда открыта», — поделился актер в шоу Джонатана Росса в ноябре 2022 года.