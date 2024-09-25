Будет ли снято продолжение сериала «Шерлок» с Бенедиктом Камбербэтчем

Последняя серия четвертого сезона британского «Шерлока» вышла в январе 2017 года. С тех пор прошло уже более семи лет, но поклонники все еще ждут продолжения сериала. «Лента.ру» рассказывает, что об этом известно и что по этому поводу говорят создатели и исполнители главных ролей.

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«Шерлок»: главное о сериале

Год выхода: 2010-2017 (4 сезона);

Страна: Великобритания, США;

Жанры: детектив, триллер, драма, криминал;

Режиссеры: Пол Макгиган, Ник Харран, Коки Гидройч;

Сценаристы: Марк Гэтисс, Стивен Моффат;

Продюсеры: Стивен Моффат, Марк Гэтисс, Берил Верту;

Операторы: Стив Лос, Фабиан Вагнер, Невилл Кидд;

Композиторы: Дэвид Арнольд, Майкл Прайс;

В ролях: Бенедикт Камбербэтч, Мартин Фриман, Уна Стаббс, Руперт Грейвз, Луиза Брили, Марк Гэтисс, Эндрю Скотт, Аманда Аббингтон, Джонатан Арис, Винетт Робинсон.

«Шерлок» (Sherlock) — британский детективный сериал, снятый по мотивам произведений Артура Конан Дойла. Причем это не совсем экранизация приключений книжного Шерлока Холмса: действия шоу разворачиваются в наше время, а герои для расследования преступлений активно пользуются современными гаджетами.

Шоураннерами проекта выступили Марк Гэтисс и Стивен Моффат, работавшие над сериалами «Доктор Кто» и «Джекилл», а главных героев — Шерлока Холмса и доктора Ватсона — сыграли Бенедикт Камбербэтч и Мартин Фримен.

Сериал выходил в течение семи лет; всего за это время вышло тринадцать эпизодов и один праздничный спецвыпуск. Последние сезоны посмотрели более 11 миллионов зрителей, а общий рейтинг сериала на IMDb достиг 9.1 (на «Кинопоиске» — 8.9). «Шерлок» завоевал большую популярность аудитории и критиков и был номинирован на несколько престижных наград, включая «Эмми», BAFTA TV и «Золотой глобус». В 2014 году проект победил в трех категориях «Эмми»: «Лучшая мужская роль в мини-сериале», «Лучшая мужская роль второго плана в мини-сериале» и «Лучший сценарий мини-сериала, фильма или драматической программы».

Сюжет

Первый сезон (2010 год)

Ветеран войны в Афганистане, врач Джон Ватсон, возвращается в Лондон и знакомится там с эксцентричным частным детективом Шерлоком Холмсом. Они начинают расследовать серию таинственных смертей, которые полиция считает чередой самоубийств, а Холмс и Ватсон — промыслами серийного убийцы. В финале сезона им начинает угрожать неизвестный террорист: он устраивает взрывы и обещает продолжить, если Холмс и Ватсон за короткое время не расследуют несколько преступлений.

Второй сезон (2012 год)

Главные герои Холмс и Ватсон продолжают распутывать сложные дела, в которых оказываются замешаны самые разные люди: от международных преступников до агентов ЦРУ и представителей британского правительства.

Ключевые события этого сезона: знакомство Шерлока с загадочной интриганкой Ирэн Адлер, расследование дела о собаке Баскервилей и проникновение давнего врага Холмса, Джима Мориарти, в лондонский Тауэр. В заключительном эпизоде Шерлок спрыгивает с крыши госпиталя.

Третий сезон (2014 год)

После событий второго сезона проходит два года, Шерлока считают погибшим. Судмедэксперт Филип Андерсон открывает свой клуб в память о Холмсе, Ватсон находит новую работу и невесту Мэри. Но внезапно Шерлок возвращается и снова берется за раскрытие преступлений. В одном из эпизодов он ищет убийцу прямо на свадьбе Ватсона и Мэри, в другом — расследует дело об украденных письмах.

Четвертый сезон (2017 год)

В финальном сезоне Шерлок сталкивается с Калвертоном Смитом, пытающимся его убить, а также узнает, что у него есть младшая сестра Эвр. Еще в детстве Эвр поместили в психиатрическую колонию для несовершеннолетних, потому что она была крайне жестока, и Холмс ничего о ней не знал. Эвр становится главной злодейкой четвертого сезона, захватывает тюрьму-лечебницу и заставляет Шерлока, Ватсона и еще одного своего брата, Майкрофта Холмса, выполнять все ее поручения.

Выйдет ли пятый сезон сериала «Шерлок»

После завершения четвертого сезона «Шерлока» «Би-би-си» не анонсировала закрытие проекта, что породило множество слухов о вероятном продолжении детективного сериала. Однако спустя некоторое время стало понятно, что еще одного сезона можно не ждать — по крайней мере, в ближайшие годы.

Почему создатели проекта отказались от продолжения

Основной причиной стало то, что почти вся съемочная команда занялась другими проектами. Стивен Моффат и Марк Гэттис экранизировали «Дракулу» для «Би-би-си» и Netflix; позже Моффат также выступил шоураннером сериала «Жена путешественника во времени».

Для Бенедикта Камбербэтча и Мартина Фримена участие в «Шерлоке» стало настоящим трамплином в большое голливудское кино: первый сыграл Доктора Стрэнджа в киновселенной Marvel, второй — агента Эверетта Росса в «Черной Пантере». Камбербетч также снялся в сериале «Патрик Мелроуз», оскароносной драме «Власть пса» и британском военном фильме «1917».

Кроме того, рейтинги последнего сезона сильно уступили рейтингам предыдущих эпизодов — так, финал «Шерлока» набрал лишь 5,9 миллиона просмотров, что оказалось худшим показателем в истории проекта. В то время как каждую серию третьего сезона в среднем смотрели почти 12 миллионов человек.

Еще одной причиной мог стать конфликт между актером Бенедиктом Камбербэтчем и его главным сериальным напарником Мартином Фрименом. Британские таблоиды писали, что артисты так и не поладили за шесть лет съемок и не общались за пределами площадки. В 2018 году Фримен заявил в интервью, что участие в проекте перестало приносить ему удовольствие, и намекнул на давление со стороны шоураннеров.

Комментируя это высказывание, Камбербэтч публично назвал слова Фримена жалкими и заявил, что несоответствующие ожидания — это не повод прекращать производство.

Что говорят создатели проекта

Летом 2024 года Стивен Моффат подтвердил, что ключевая проблема в вопросе заморозки проекта на самом деле заключается в том, что Камбербэтча и Фримена трудно собрать на одной площадке. Он не сообщил, пытались ли создатели «Шерлока» возобновить с ними контракт, но дал понять, что сам готов приступить к съемкам нового сезона «хоть завтра».

«Артур Конан Дойл написал 60 романов, поэтому "Шерлок Холмс" никогда не устареет», — заявил Моффат.

«Я сразу начну писать сценарий нового сезона, если смогу договориться с Бенедиктом и Мартином. К сожалению, они перешли к более масштабным проектам и оставили нас, плачущих. Но Бенедикт, Мартин, — пожалуйста, вернитесь!» — Стивен Моффат, сценарист и шоураннер «Шерлока».

Камбербэтч и Фримен не прокомментировали заявление Моффата, однако каждый из них несколько лет назад говорил, что теоретически готов вернуться в проект. Так, Камбербэтч в интервью Esquire в 2021 году сказал, что ему очень нравится Шерлок Холмс, но для того чтобы снова сыграть его, нужны подходящие обстоятельства. Об этом же он говорил и в интервью Collider, где подтвердил, что вернется к роли, если ему понравится сценарий. Актер не исключил даже участие в съемках полнометражного фильма.

Мартин Фримен тоже заявил, что готов к пятому сезону при условии хорошего сценария.