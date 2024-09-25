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«Шерлок», пятый сезон: что известно о дате выхода новой части сериала и стоит ли надеяться на продолжение?

Последняя серия четвертого сезона британского «Шерлока» вышла в январе 2017 года. С тех пор прошло уже более семи лет, но поклонники все еще ждут продолжения сериала. «Лента.ру» рассказывает, что об этом известно и что по этому поводу говорят создатели и исполнители главных ролей.

Будет ли снято продолжение сериала «Шерлок» с Бенедиктом Камбербэтчем
© Lenta.ru

«Шерлок»: главное о сериале

  • Год выхода: 2010-2017 (4 сезона);
  • Страна: Великобритания, США;
  • Жанры: детектив, триллер, драма, криминал;
  • Режиссеры: Пол Макгиган, Ник Харран, Коки Гидройч;
  • Сценаристы: Марк Гэтисс, Стивен Моффат;
  • Продюсеры: Стивен Моффат, Марк Гэтисс, Берил Верту;
  • Операторы: Стив Лос, Фабиан Вагнер, Невилл Кидд;
  • Композиторы: Дэвид Арнольд, Майкл Прайс;
  • В ролях: Бенедикт Камбербэтч, Мартин Фриман, Уна Стаббс, Руперт Грейвз, Луиза Брили, Марк Гэтисс, Эндрю Скотт, Аманда Аббингтон, Джонатан Арис, Винетт Робинсон.

«Шерлок» (Sherlock) — британский детективный сериал, снятый по мотивам произведений Артура Конан Дойла. Причем это не совсем экранизация приключений книжного Шерлока Холмса: действия шоу разворачиваются в наше время, а герои для расследования преступлений активно пользуются современными гаджетами.

Шоураннерами проекта выступили Марк Гэтисс и Стивен Моффат, работавшие над сериалами «Доктор Кто» и «Джекилл», а главных героев — Шерлока Холмса и доктора Ватсона — сыграли Бенедикт Камбербэтч и Мартин Фримен.

Сериал выходил в течение семи лет; всего за это время вышло тринадцать эпизодов и один праздничный спецвыпуск. Последние сезоны посмотрели более 11 миллионов зрителей, а общий рейтинг сериала на IMDb достиг 9.1 (на «Кинопоиске» — 8.9). «Шерлок» завоевал большую популярность аудитории и критиков и был номинирован на несколько престижных наград, включая «Эмми», BAFTA TV и «Золотой глобус». В 2014 году проект победил в трех категориях «Эмми»: «Лучшая мужская роль в мини-сериале», «Лучшая мужская роль второго плана в мини-сериале» и «Лучший сценарий мини-сериала, фильма или драматической программы».

Сюжет

Первый сезон (2010 год)

Ветеран войны в Афганистане, врач Джон Ватсон, возвращается в Лондон и знакомится там с эксцентричным частным детективом Шерлоком Холмсом. Они начинают расследовать серию таинственных смертей, которые полиция считает чередой самоубийств, а Холмс и Ватсон — промыслами серийного убийцы. В финале сезона им начинает угрожать неизвестный террорист: он устраивает взрывы и обещает продолжить, если Холмс и Ватсон за короткое время не расследуют несколько преступлений.

Второй сезон (2012 год)

Главные герои Холмс и Ватсон продолжают распутывать сложные дела, в которых оказываются замешаны самые разные люди: от международных преступников до агентов ЦРУ и представителей британского правительства.

Ключевые события этого сезона: знакомство Шерлока с загадочной интриганкой Ирэн Адлер, расследование дела о собаке Баскервилей и проникновение давнего врага Холмса, Джима Мориарти, в лондонский Тауэр. В заключительном эпизоде Шерлок спрыгивает с крыши госпиталя.

Третий сезон (2014 год)

После событий второго сезона проходит два года, Шерлока считают погибшим. Судмедэксперт Филип Андерсон открывает свой клуб в память о Холмсе, Ватсон находит новую работу и невесту Мэри. Но внезапно Шерлок возвращается и снова берется за раскрытие преступлений. В одном из эпизодов он ищет убийцу прямо на свадьбе Ватсона и Мэри, в другом — расследует дело об украденных письмах.

Четвертый сезон (2017 год)

В финальном сезоне Шерлок сталкивается с Калвертоном Смитом, пытающимся его убить, а также узнает, что у него есть младшая сестра Эвр. Еще в детстве Эвр поместили в психиатрическую колонию для несовершеннолетних, потому что она была крайне жестока, и Холмс ничего о ней не знал. Эвр становится главной злодейкой четвертого сезона, захватывает тюрьму-лечебницу и заставляет Шерлока, Ватсона и еще одного своего брата, Майкрофта Холмса, выполнять все ее поручения.

Выйдет ли пятый сезон сериала «Шерлок»

После завершения четвертого сезона «Шерлока» «Би-би-си» не анонсировала закрытие проекта, что породило множество слухов о вероятном продолжении детективного сериала. Однако спустя некоторое время стало понятно, что еще одного сезона можно не ждать — по крайней мере, в ближайшие годы.

Почему создатели проекта отказались от продолжения

Основной причиной стало то, что почти вся съемочная команда занялась другими проектами. Стивен Моффат и Марк Гэттис экранизировали «Дракулу» для «Би-би-си» и Netflix; позже Моффат также выступил шоураннером сериала «Жена путешественника во времени».

Для Бенедикта Камбербэтча и Мартина Фримена участие в «Шерлоке» стало настоящим трамплином в большое голливудское кино: первый сыграл Доктора Стрэнджа в киновселенной Marvel, второй — агента Эверетта Росса в «Черной Пантере». Камбербетч также снялся в сериале «Патрик Мелроуз», оскароносной драме «Власть пса» и британском военном фильме «1917».

Кроме того, рейтинги последнего сезона сильно уступили рейтингам предыдущих эпизодов — так, финал «Шерлока» набрал лишь 5,9 миллиона просмотров, что оказалось худшим показателем в истории проекта. В то время как каждую серию третьего сезона в среднем смотрели почти 12 миллионов человек.

Еще одной причиной мог стать конфликт между актером Бенедиктом Камбербэтчем и его главным сериальным напарником Мартином Фрименом. Британские таблоиды писали, что артисты так и не поладили за шесть лет съемок и не общались за пределами площадки. В 2018 году Фримен заявил в интервью, что участие в проекте перестало приносить ему удовольствие, и намекнул на давление со стороны шоураннеров.

Комментируя это высказывание, Камбербэтч публично назвал слова Фримена жалкими и заявил, что несоответствующие ожидания — это не повод прекращать производство.

Что говорят создатели проекта

Летом 2024 года Стивен Моффат подтвердил, что ключевая проблема в вопросе заморозки проекта на самом деле заключается в том, что Камбербэтча и Фримена трудно собрать на одной площадке. Он не сообщил, пытались ли создатели «Шерлока» возобновить с ними контракт, но дал понять, что сам готов приступить к съемкам нового сезона «хоть завтра».

«Артур Конан Дойл написал 60 романов, поэтому "Шерлок Холмс" никогда не устареет», — заявил Моффат.
«Я сразу начну писать сценарий нового сезона, если смогу договориться с Бенедиктом и Мартином. К сожалению, они перешли к более масштабным проектам и оставили нас, плачущих. Но Бенедикт, Мартин, — пожалуйста, вернитесь!» — Стивен Моффат, сценарист и шоураннер «Шерлока».

Камбербэтч и Фримен не прокомментировали заявление Моффата, однако каждый из них несколько лет назад говорил, что теоретически готов вернуться в проект. Так, Камбербэтч в интервью Esquire в 2021 году сказал, что ему очень нравится Шерлок Холмс, но для того чтобы снова сыграть его, нужны подходящие обстоятельства. Об этом же он говорил и в интервью Collider, где подтвердил, что вернется к роли, если ему понравится сценарий. Актер не исключил даже участие в съемках полнометражного фильма.

Мартин Фримен тоже заявил, что готов к пятому сезону при условии хорошего сценария.

«Лично я поклонник того, чтобы все завершалось вовремя. Я думаю, что это естественно, когда все заканчивается. Но я также любитель хорошей идеи и хорошего сценария. И если появится что-то, что убедит нас всех, то моя дверь всегда открыта», — поделился актер в шоу Джонатана Росса в ноябре 2022 года.
Фильмы и сериалы
Жена путешественника во времени
Шерлок Холмс
Дракула
Патрик Мелроуз
Чёрная Пантера
Джонатан Арис
Руперт Грейвз
Филип Андерсон
Марк Гэтисс
Винетт Робинсон
Дэвид Арнольд
Луиза Брили
Фабиан Вагнер
Мартин Фримен
Пол Макгиган
Уна Стаббс
Бенедикт Камбербетч
Джонатан Росс
Шерлок Холмс
Аманда Аббингтон
Эндрю Скотт
Мартин Фриман
Стивен Моффат
Netflix
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