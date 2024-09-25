Рецензия на фильм «Не говори никому»

В параллельном прокате идет «Не говори никому» — хитовый ремейк датского социального хоррора от режиссера сериала «Макмафия» Джеймса Уоткинса. «Лента.ру» рассказывает, как отходная скандинавской мужественности превратилась в бодрый триллер с одной из лучших ролей в карьере Джеймса Макэвоя.

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Луиза (Маккензи Дэвис) и Бен (Скут Макнэри) Далтоны отдыхают в Италии с дочерью Агнес (Аликс Уэст Лефлер). Для пары американцев этот отпуск — передышка после череды неурядиц. Некоторое время назад они переехали в Лондон из-за работы Бена. В итоге должность он потерял, а обеспечение бюджета легло на плечи Луизы. Италия — прекрасное место, чтобы развеяться и отдохнуть на солнышке, пропуская мимо ушей рассказы душных соседей по отелю. Как будто бы естественно Далтоны сводят курортную дружбу с Финнами — Пэдди (Джеймс Макэвой), Кирой (Эшлинг Франчози) и их молчаливым сыном Энтом (Дэн Хаф).

Дата выхода: 21 сентября;

Страна: США, Хорватия, Канада;

Продолжительность: 1 час 50 минут;

Режиссер: Джеймс Уоткинс;

В ролях: Скут Макнэри, Маккензи Дэвис, Джеймс Макэвой, Эшлинг Франчози.

Уже вернувшись в вечно дождливый Лондон, Бен и Луиза получают открытку от Финнов, которые приглашают отдохнуть у них в Девоншире. Неприятности начинаются с грязных простыней и панибратства Пэдди, но скромные Далтоны даже не представляют, через что им предстоит пройти в ближайшие пару дней.

Новый хоррор-хит американского проката основан на датском фильме 2022 года «Гости». В американский прокат картина вышла под названием «Не говори никому», которое в итоге повторено в заглавии ремейка. Третий фильм датчанина Кристиана Тафдрупа рассказывал о паре датчан, которые познакомились на отдыхе в Италии с семьей голландцев и опрометчиво отправились к ним в гости. Главный трюк ленты Тафдрупа заключался в том, что она не являлась собственно хоррором. Большую часть хронометража «Гости» были камерной драмой о столкновении темпераментов и лишь в последние минуты траурная атмосфера разрешалась кровавой развязкой. Тафдруп считал свою картину социальным фарсом, размышлением о кризисе маскулинности в Европе и трагической пассивности датчан. Усиленный прямолинейными библейскими метафорами памфлет превратился в приговор — жанр, неизменно действенный для психики как обвиняемого, так и прочих свидетелей.

В итоге датская картина не стала прокатным хитом, но заинтересовала Джейсона Блума — хозяина компании Blumhouse, выпустившей «Паранормальное явление», «Астрал» и «Прочь». В последнее время на пятки Блуму наступает молодежь из А24 и Neon, что явно держит продюсера в тонусе и обостряет его нюх на хиты. Сценаристом и режиссером нового «Не говори никому» стал Джеймс Уоткинс, у которого есть опыт и в экшне («Крутые меры»), и в готике («Женщина в черном»), и в ядовитой публицистике («Черное зеркало»). Нельзя не упомянуть и главную телевизионную победу Уоткинса — сериал «Макмафия» с Алексеем Серебряковым про русских бандитов в Лондоне. В историях о вооруженном столкновении разных культур постановщик, проще говоря, тоже знает толк.

И нет ничего удивительного, что покадрово пересняв датский пролог и пару открывающих кадров, Уоткинс по ходу действия все больше использует оригинальный фильм скорее как набор мотивов для собственного полотна.

Несмотря на то что главный герой здесь американец (и играет его техасец Макнэри), фильм все же воздает должное оригиналу, оставаясь в рамках общеевропейской проблематики. В то же время, переехав из отмороженной северной Европы в Англию и Хорватию (она здесь в роли Италии), сюжет Тафдрупа сильно приобрел в смысле темпоритма. Формально повторяя сюжетные повороты исходника, Уоткинс сразу заряжает свой фильм энергией — монтажом, музыкой, более подвижной камерой. Таким образом место похоронной смури здесь занимает сдержанное до поры клокотание готового к извержению вулкана.

Наиболее огнеопасным естественным образом оказывается герой Джеймса Макэвоя. Замечательный шотландский актер в 45 лет, кажется, только входит в пору расцвета.

Если в юности ему приходилось играть разнообразных недотеп и страдальцев (в условном диапазоне от «Искушения» до фильма «Особо опасен»), то сейчас в нем появились нерв, опасность, непредсказуемость. В значительной степени это преображение связано с работой в «Сплите» М. Найта Шьямалана. Недавно выяснилось, что Джеймсу пришлось экстренно, всего за две недели, заменять на том проекте выбывшего Хоакина Феникса, и этот экстремальный опыт позволил совершить огромный профессиональный рывок. Почти карикатурно накаченный альфач Пэдди в «Не говори никому» намертво приковывает к себе внимание, не позволяя прочесть себя до конца. Он плачет, смеется, подпевает песням ABBA, но готов в любой момент без промедления пристрелить пробегающую мимо лисичку. Образ рыжей зверюшки — беззастенчивый оммаж Уоткинса «Антихристу» Ларса фон Триера, который в контексте кровавого балагана «Не говори никому» выглядит вполне оправданно.

Уоткинс жестко держит взятый ритм, понемногу наращивая темп ближе к финалу, но не забывает и о культуре. Аллюзий в его «Не говори никому» множество, но ни одна из них не несет самостоятельной ценности — это не более чем добавленная стоимость, чтобы втереться в доверие зрителям-интеллектуалам. Судя по 83 процентам «свежести» на сайте Rotten Tomatoes, с задачей обаять критиков постановщик справился отлично — рейтинг ремейка всего на один процент ниже, чем у оригинала.

Основные претензии связаны с кардинально измененной концовкой. Уоткинса упрекают в популизме, в том, что он топорно приделал к умному европейскому фильму голливудский финал. В первых рядах критиков, кстати, сам Кристиан Тафдруп, который как раз сейчас готовится дебютировать в Америке с хоррором под символическим названием «Пусть зло идет на Запад». Избегая спойлеров, скажем, что фильм Уоткинса действительно получился куда более развлекательным и легким для восприятия — даром что он на тринадцать минут длиннее. Его «Не говори никому» — это бодрый социальный хоррор, благоразумно отказавшийся от библейских метафор оригинала — несмотря на весь праведный надрыв Тафдрупа, выглядели они пошловато. Что же касается простодушия, то его у Уоткинса тем не менее ничуть не бывало.

Презрительно названный голливудским финал на деле не только ссылается на дебют постановщика «Райское озеро», но и говорит о преждевременной утрате невинности новым поколением, которое предоставлено само себе ввиду беспомощности взрослых. Пожалуй, эта мысль не менее актуальна, чем рассуждения Тафдрупа о вырождении датских викингов в неприятных нытиков.