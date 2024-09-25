СМИ сообщают, что режиссера Сарика Андреасяна лишили водительских прав. Правда ли, что он садился за руль нетрезвым, что известно о его работах и браке с актрисой Лизой Моряк?

За что Андреасяна лишили прав

По информации Telegram-канала SHOT, режиссера сериала «Чикатило», фильмов «Защитники», «Тот еще Карлосон!» и «Беременный» лишили прав за пьяную езду. Он также был оштрафован на 30 тысяч рублей, водительское удостоверение у него забрали на полтора года.

Андреасяна поймали за рулем в нетрезвом состоянии на Цветном бульваре в Москве в мае. Прибор показал большое содержание алкоголя в крови. Виновным по административной статье 12.8 его признали только сейчас.

Telegram-канал Mash сообщает, что режиссер объяснил наличие в его крови алкоголя тем, что он выпил бокал красного вина за сутки до того, как сел за руль. По данным канала, результаты экспертизы показали 0,403 промилле при норме 0,35.

По данным Mash, Андреасян заявил, что он честно признался полицейскому, что за сутки до этого выпил бокал вина. Как отмечает канал, кинематографист утверждает, что не видел результатов продува. Отмечается, что он намерен судиться со всеми, кто якобы его оболгал, поскольку считает, что его «заказали» хейтеры.

Как стало известно Mash, с января 2023 года режиссер набрал 32 штрафа ГИБДД на 64,3 тысячи рублей. По данным канала, 13 тысяч ему выписали за разметку, 11 тысяч — за неоплаченную вовремя парковку, семь тысяч — за превышение скорости, тысячу — за отсутствие детского кресла.

Что известно о предстоящем фильме Андреасяна о Костомарове

В апреле Андреасян рассказал, что снимет художественный фильм о фигуристе Романе Костомарове, его творческом пути и преодолении трудностей. Он выразил уверенность, что кино получится «чемпионским» при непосредственном участии Романа и его близких.

«Я всегда считал, что один из смыслов жизни великих людей — это вдохновлять своими поступками других. Как и большинство жителей нашей страны, я следил за трагедией, которая произошла с олимпийским чемпионом по фигурному катанию Романом Костомаровым. Меня до глубины души тронула его история, я плакал от восхищения силой воли и силой духа этого потрясающего человека», — отметил режиссер.

По словам Андреасяна, вновь увидев Костомарова на льду, он осознал, что человек способен преодолеть любые сложности. Он назвал большой честью то, что Роман доверил съемки картины о его жизни команде постановщика.

«Когда я увидел Романа вновь на льду, когда осознал, что человек способен преодолеть любые сложности, если у него есть желание бороться, любить и заниматься делом своей жизни. Для меня и нашей команды большая честь, что именно нам Роман доверил снимать художественное кино о его жизни, творческом пути и преодолении. Уверен, что у нас получится великолепное "чемпионское" кино при непосредственном участии Романа и его близких», — добавил Андреасян.

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова заявила РИА Новости, что не верит в хорошую экранизацию жизни Костомарова от Сарика Андреасяна.

«Кто это Андреасян? Нет, не верю в хорошую экранизацию», — сказала Тарасова.

Что известно о браке Андреасяна и Моряк

Режиссер и актриса Лиза Моряк уже более трех лет счастливы в отношениях. Они познакомились на съемках, тогда Андреасян еще был женат и воспитывал двоих сыновей. Как говорит актриса, между ними не было никаких серьезных чувств до тех пор, пока режиссер не развелся.

«Я боялась, что меня обвинят в том, что я стала причиной развода. Я поддерживала Сарика в бракоразводном процессе, была рядом, шутила и помогала с переездом. Если бы не наше чувство юмора, пережить ситуацию было бы труднее. При этом, ни о какой близости речи не было. Честно говоря, для обоих это был большой риск: я боялась, что ничего не получится, зачем рушить то, что уже прекрасно, и боялась, что могу его потерять, если ничего не выйдет. А о нем даже писать не буду, он на кон поставил все и рискнул, получил штамп в паспорте и пришел ко мне» — приводит KP.RU слова Лизы.

Летом 2022 года постановщик сделал предложение руки и сердца, и Моряк ответила согласием. Осенью этого же года влюбленные сообщили новость о скором пополнении в их семье. В феврале 2023 года Лиза Моряк родила девочку.

Моряк часто появляется в проектах мужа. По словам Андреасян, это никак не связано с тем, что актриса — его жена. Андреасян в интервью NEWS.ru заявил, что у Лизы широкий актерский диапазон.

«Я хорошо знаю свою жену, у нее очень широкий актерский диапазон. И я никогда не предложу ей что-то, где она будет не к месту. Зачем ей выглядеть в дурном свете? Зачем мне как продюсеру тоже выглядеть в дурном свете?» — сказал Андреасян.

Режиссер добавил, что давно работает в кино, знает многих актеров, их профессиональные возможности. По его словам, каждый раз проводить для них кастинг вовсе не обязательно. Это может быть унизительно для них, заметил Андреасян.