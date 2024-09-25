Начались съемки фильма "Герои анекдотов", который будет снят в жанре комедии с элементами фэнтези. В нем герои анекдотов с помощью магии материализуются в современном мире и перед зрителями появятся Василий Иванович, Вовочка, Новый русский, Теща и другие герои народного фольклора.

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Согласно синопсису Петя обожает анекдоты, которые ему с детства рассказывал отец. Переехав в Москву, он обнаружил, что его любимый жанр вызывает только непонимание и насмешки. Даже соседка Аня, увлеченная таро и эзотерикой, смеется над его глупым увлечением. Они ссорятся, и случайно оставленный магический амулет оживляет персонажей из сборника анекдотов. Теперь ему предстоит разобраться с магией, найти общий язык с Аней и помочь Ивану Васильевичу, Новому русскому, Вовочке, Теще и Чукче вернуться обратно в "анекдотичный мир".

Режиссер и автор сценария - Андрей Никифоров. В фильме снимаются ведущие комедийные артисты: Алексей Маклаков, Антон Богданов, Мария Горбань, Ольга Тумайкина, Федор Лавров, Роман Хан и другие. И вот что они говорят о своей работе.

Мария Горбань:

— Действительно очень классная команда собралась, все очень комедийные. Уверена, что у всех получится воссоздать те образы героев, к которым люди привыкли с детства. Я только начала сниматься в этом проекте, а мне уже безумно хочется его посмотреть - настолько атмосферное кино у нас получается.

Федор Лавров:

— Воплощение анекдотического образа - это довольно сложная задача, потому что, сохраняя "шаржность" и "комиксность" героя, нужно открыть его как человека, а не показать его как картонную коробку, набитую стереотипами. То есть сложность в том, чтобы вдохнуть в него жизнь. Это будет веселое, классное кино, которое будет приятно посмотреть.

Антон Богданов:

— Раньше анекдоты были действительно способом проведения досуга и общения людей. Мы их рассказывали друг другу в детстве. Когда мне прислали сценарий "Героев анекдотов", я увидел в этом не историю про забываемый фольклорный жанр, а историю отца и сына. Конечно, там есть истории про героев анекдотов, есть и юмор, и повествование, но мне, как главному герою, очень понравилось, что мой герой рефлексирует по поводу отца, и продолжает его дело, он общается со своим папой и несет некий свет в мир, потому что он заставляет людей улыбаться. А смех, как мы знаем, продлевает жизнь.