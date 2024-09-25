Как встретил бы Джокер Хоакина Феникса Бэтмена

Тодд Филлипс снял уже две части «Джокера» с Хоакином Фениксом в главной роли. Любопытно, что в первой части безумный клоун даже встречался с маленьким Брюсом Уэйном, однако самого Тёмного рыцаря злодей пока так и не встретил.

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В недавнем интервью режиссёр предположил, как именно Джокер бы отреагировал на Бэтмена. По словам Филлипса, Артур Флек был бы в восторге от этой встречи.

«Я думаю, Артур был бы в восторге от этого альфа-самца, которым легко можно назвать Бэтмена. Я правда так думаю. Артур бы поднял голову, увидел его и оценил по достоинству».

В сиквеле Артур Флек выберется из психиатрической лечебницы Аркхем вместе со своей новой знакомой — доктором Харлин Квинзел. Окружной прокурор Готэма Харви Дент возбуждает дело против Артура из-за его предыдущих преступных действий, и Харли принимает меры, чтобы спасти возлюбленного.

Фильм выйдет 4 октября.