Когда выйдет фильм «Хеллбой: Проклятие Горбуна» в онлайне

Цифровая премьера фильма «Хеллбой: Проклятие Горбуна» состоится 8 октября. Информацией поделилось издание Comic Book. Премьера ленты в кинотеатрах состоялась 19 сентября, а значит, между кинотеатральным релизом и цифровым не пройдёт даже месяца.

© Кадр из трейлера фильма "Хеллбой: Проклятие Горбуна"

Дйствие картины разворачивается в Аппалачах в 1950-х годах. По сюжету Хеллбой и новый агент Бюро паранормальных исследований и обороны Бобби Джо Сонг объединятся в битве с демоном Горбуном и его командой ведьм.

Главные роли в новом «Хеллбое» исполнили Джек Кеси, Джефферсон Уайт, Аделин Рудольф и Леа Макнамара. Режиссёром выступил Брайан Тейлор («Призрачный гонщик: Дух мщения»).

Кассовые сборы «Проклятия Горбуна» составили всего $ 55 млн при бюджете в $ 50 млн.