«Одна из самых добрых комедий». Канделаки — о фильме «Беляковы в отпуске»

Заместитель генерального директора «Газпром‑Медиа Холдинг» Тина Канделаки назвала фильм «Беляковы в отпуске» одной из самых добрых комедий 2024 года.

© кадр из фильма

Премьера картины состоялась вечером 24 сентября в кинотеатре «Художественный». Главную роль исполнил Сергей Светлаков, также в комедии сыграли Светлана Листова, Мария Горбань, Александр Новиков и другие.

— В этой комедии передан дух русского человека: вижу цель — не вижу преград. Посмотрите, я считаю, что это одна из самых добрых комедий уходящего года. Вы получите удовольствие, где‑то будете смеяться, а где‑то даже заплачете. Себя узнаете, 100%, особенно в Турции, — сказала Канделаки в эфире «Матч ТВ».

Светлаков добавил, что сюжет фильма задумывался не как продолжение сериала «Наша Russia», а как самодостаточное произведение.

— Оно про человека, который жил мечтами в девятиэтажке и вышел в этот большой мир. А жена ему сказала: если мы не поедем в мою мечту, то мы разведемся. Поэтому на кону — семья, — отметил он.

Также актер объяснил, как в фильме появился логотип футбольного «Локомотива».

— Этой мой любимый и единственный клуб, за который я болею с детства. Поэтому, когда в собственном кино была возможность вставить атрибут из моей реальной жизни, я его вставил, и все. Поэтому я с гордостью носил эту бейсболку и надел ее на сына, она является частью сюжета, — заключил Светлаков.

В широкий прокат лента выходит 26 сентября.