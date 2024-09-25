Фильм к 100-летию книги «Алые паруса» представят в Музее Победы

26 сентября в кинотеатре «Поклонка» при Музее Победы состоится премьерный показ фильма «Сюрприз для мамы». Лента была снята к 100-летию выхода книги «Алые паруса» русского писателя Александра Грина. Картину приглашенным зрителям представит съемочная группа.

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«Задумывая наш фильм, мы преследовали несколько целей: поднять интерес у молодых людей к творчеству прекрасного писателя, продемонстрировать подрастающему поколению верные нравственные основы, поговорить о настоящей любви и верности на примере одной семьи, продемонстрировать истинные семейные ценности, такие как взаимопонимание, взаимовыручка, любовь к сестрам, братьям и родителям. Хочется верить, что у нас это получилось», — отметил генеральный продюсер фильма Станислав Дужников.

Гости показа в Музее Победы увидят фильм, в котором рассказывается история семьи: мамы Ольги и трех дочерей, которые живут в маленьком провинциальном городке. Действие киноленты развивается за несколько дней до дня рождения матери. Ольге очень хочется отпраздновать его так, чтобы он запомнился. Но перед самым праздником ее увольняют с работы. Дочери переживают за мать. Узнав от соседки, что мама когда-то очень любила книгу Александра Грина «Алые паруса», девочкам приходит идея — устроить маме праздник с приездом принца на корабле с настоящими алыми парусами. Но перед ними встает вопрос: где в реальной жизни найти такого принца и как добыть алые паруса?

Главные роли в фильме сыграли Елена Захарова, Станислав Дужников, Михаил Богдасаров, Любовь Руденко. Режиссер картины — Каринэ Фолиянц.

Начало — в 20:00. Кинозал «Жуков».