Когда начнутся съемки фильма «Супергерл» с Милли Олкок

Съёмочный процесс фильма «Супергёрл» с Милли Олкок в главной роли стартует либо в конце 2024 года, либо в начале 2025-го.

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Вместе с этим стало известно, что к касту ленты присоединился актёр Маттиас Шонартс. Он сыграет антагониста, но кого именно, СМИ пока не раскрыли.

Ожидается, что первое появление Супергёрл произойдёт в фильме «Супермен». Затем героиня появится в сольном проекте. Джеймс Ганн ранее говорил, что в «Супергёрл» зрители увидят разницу между Суперменом, который был отправлен на Землю и воспитывался любящими родителями с младенчества, и Супергёрл, которая росла и наблюдала, как все вокруг неё умирали ужасными способами.

Режиссёром фильма «Супергёрл» выступит Крэйг Гиллеспи. Ранее он снял картины «Дурные деньги», «Круэлла», «Тоня против всех» и другие. Премьера картины в кинотеатрах состоится 26 июня 2026 года.