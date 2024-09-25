На фестивале "Время читать" покажут самарские фильмы

Фильмы покажут 28 сентября в конференц-зале на 1-м этаже. Программа начнется в 12:00 детским киноальманахом (6+).

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В 13:30 профессор Михаил Перепелкин представит документальные картины (12+), посвященные Самаре и Куйбышеву.

В 15:00 начнется показ художественных лент. Зрители увидят фильмы "Чайкин остров" (16+), "Без помех" (12+), "Ленчик на высоте" (12+), "Валентин Пурыгин. Самарский Ван Гог" (12+) и другие.

Программу закроет в 18:50 фильм "Особняк Клодта" (6+) из цикла "Неочевидная Самара". Его представит режиссер и автор проекта Инга Пеннер.

Полную программу фестиваля "Время читать" и площадки "Электротеатр "Огни большого города" можно посмотреть на сайте.